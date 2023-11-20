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هيئة الطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات

11/20/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مبينة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً أن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها. وبيّنت الهيئة أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2.6 مترًا، وارتفاعها 4.8 أمتار، مفيدة أن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.
ونوّهت الهيئة بأهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ 34 طنًا، وذات الأربعة محاور 42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ 45 طن، مؤكدة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلو جرام، وتصل لـ 100 ألف ريال.
وشددت الهيئة أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.

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