هيئة الطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات

(MENAFN
- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مبينة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً أن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها. وبيّنت الهيئة أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2.6 مترًا، وارتفاعها 4.8 أمتار، مفيدة أن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.
ونوّهت الهيئة بأهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ 34 طنًا، وذات الأربعة محاور 42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ 45 طن، مؤكدة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلو جرام، وتصل لـ 100 ألف ريال.
وشددت الهيئة أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.
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