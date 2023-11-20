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شبح التقسيم يخيم على السودان مع دخول الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها الثامن

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدت سبعة أشهر من الحرب المتواصلة في السودان الى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا والى دول الجوار، وجعلت احتمال التقسيم خطرا محدقا ببلاد كانت تعاني أساسا من التشرذم والصراعات.
ومع تواصل المعارك والنزاع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحليفه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يخشى خبراء أن يتكرر في السودان «السيناريو الليبي»، في إشارة الى الفوضى التي تعم الجار الشمالي الغربي حيث تتنازع حكومتان السلطة، إحداهما في طرابلس معترف بها من الأمم المتحدة والثانية في الشرق يقودها الجنرال خليفة حفتر المدعوم من أطراف إقليمية.
فقد سيطرت قوات الدعم السريع على مناطق في الخرطوم وحققت تقدما كبيرا في إقليم دارفور غربا. وفي المقابل، تحصن أعضاء الحكومة وقادة الجيش في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر بشرق البلاد، والتي بقيت في منأى عن المعارك التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.
ولا يبدو أي طرف مستعدا لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، خصوصا أن أيا منهما لم يحقق تقدما حاسما على الأرض.
ومطلع نوفمبر الجاري، فشلت جولة جديدة من مفاوضات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية في تحقيق أي خرق.
ولم تفلح جولات التفاوض المتعددة سوى في إبرام وقف موقت للمعارك التي كانت سرعان ما تستأنف بمجرد انتهاء المهل.
ويثير فشل الوساطات الدولية المتعددة مخاوف من أن يفضي استمرار الوضع على حاله لفترة طويلة الى تقسيم السودان.
وقال خالد عمر يوسف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، الكتلة المدنية التي كانت شريكة في الحكم مع الجيش قبل انقلاب البرهان ودقلو عليها في أكتوبر 2021 «إن استمرار المعارك يمكن أن يؤدي الى سيناريوهات مرعبة من بينها التقسيم».
وأضاف لوكالة فرانس برس «موجة التسليح المتصاعدة للمدنيين تعمق الشروخ الاجتماعية في السودان».
وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم الى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وفق تقدير لمنظمة «أكليد» يعتقد على نطاق واسع أنه أدنى من الحصيلة الفعلية.
كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من ستة ملايين شخص وتدمير معظم البنية الأساسية في السودان الذي كان يعد حتى قبل اندلاع النزاع، من أفقر بلدان العالم.
ومنذ مطلع نوفمبر الجاري، تواترت التقارير عن مذابح جديدة في دارفور في ظل هجوم واسع النطاق لقوات الدعم التي أعلنت السيطرة على قواعد الجيش في المدن الكبرى في الاقليم.
وفي مدينة أرداماتا غرب دارفور، قتل مسلحون 800 شخص وتم تدمير 100 مأوى في معسكر للنازحين، ما دفع ثمانية آلاف شخص للفرار الى تشاد المجاورة خلال أسبوع واحد، وفق الأمم المتحدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من سقوط «حوالى ألف قتيل» في زهاء يومين في أرداماتا في ما يبدو حملة «تطهير عرقي».
وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن العنف في السودان بلغ مرحلة «الشر المطلق» وأعربت عن قلقها خصوصا من هجمات على أساس عرقي في دارفور.

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