إسرائيل تستدعي سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور بعد «تصريحات جنوب أفريقية صدرت مؤخرا».
وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا الخميس الماضي إنه سيدعم تحركا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا.
واستدعت جنوب أفريقيا، التي تنتقد بشدة الحملة الإسرائيلية في غزة ضد حركة «حماس»، ديبلوماسييها من إسرائيل.
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