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إسرائيل تستدعي سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور بعد «تصريحات جنوب أفريقية صدرت مؤخرا».
وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا الخميس الماضي إنه سيدعم تحركا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا.
واستدعت جنوب أفريقيا، التي تنتقد بشدة الحملة الإسرائيلية في غزة ضد حركة «حماس»، ديبلوماسييها من إسرائيل.

MENAFN20112023000130011022ID1107461104

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