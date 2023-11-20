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مأساة الأطفال الخدج تنفرج بنقلهم إلى المستشفيات المصرية

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل نحو 28 طفلا خديجا تم إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي الى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات لمسعفين ينقلون الخدج من سيارات إسعاف قبل أن يتم وضعهم في حاضنات أطفال، ونقلهم مجددا إلى سيارات إسعاف أخرى.
وأبلغ مصدر طبي وكالة فرانس برس بأنه لن يكون بالإمكان توفير العناية الطبية لكل هؤلاء الأطفال في مستشفى مدينة العريش المصرية الواقعة على مسافة 45 كيلومترا من قطاع غزة. وأوضح المصدر «لا توجد حاضنات كافية في مستشفى العريش، وسيتوجب نقل بعض الأطفال الى الإسماعيلية أو القاهرة».
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 3 أطفال خدج ممن تم إجلاؤهم بقوا في مستشفى رفح لتلقي المزيد من العلاج.
وقال متحدث باسم المنظمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ «رويترز»: «وصل 28 طفلا بسلام الآن إلى مصر. ولايزال يوجد 3 أطفال في المستشفى الإماراتي لمواصلة تلقي العلاج».
وردا على سؤال عن حالة الأطفال، قال المتحدث «كل الأطفال يعانون من أمراض خطيرة ولايزالون بحاجة إلى الرعاية الصحية».
وقال الطبيب محمد سلامة، رئيس وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي في رفح بجنوب قطاع غزة، إن «الأطفال وصلوا إلي هنا من مستشفى الشفاء وكانوا في حالة حرجة لدى وصولهم». وأضاف لـ «رويترز» عبر الهاتف «البعض كانوا يعانون من سوء التغذية والبعض الآخر من الجفاف وآخرون من انخفاض درجات الحرارة. عملنا على استقرار حالتهم». ومضى قائلا: «بمجرد أن تلقينا اتصالا لتجهيز الأطفال، قمنا بإعدادهم وتجهيزهم للسفر». وأوضح سلامة أن بعض الأطفال كانوا مع أمهاتهم، بينما كان آخرون بلا أقارب لكن برفقة مسعفين. وقال إنه في بعض الحالات التي كانت فيها الأمهات متوفيات أو مفقودات، وقع أقارب آخرون على نماذج الموافقة على النقل.
وأظهرت اللقطات التي بثتها الحكومة المصرية من معبر رفح حضانات يتم رفعها إلى سيارات إسعاف وطبيبا يربط جهازا لقياس الأكسجين بقدم رضيع.
واستحوذت قضية الأطفال حديثي الولادة على اهتمام عالمي منذ ظهور صور لهم قبل 10 أيام وهم يرقدون جنبا إلى جنب على الأسرة العادية في مستشفى الشفاء بعد أن تم إخراجهم من الحاضنات بسبب انقطاع الكهرباء لنقص الوقود وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة.
وعندما أصدر الأطباء في مستشفى الشفاء تحذيرات بشأنهم، كان عددهم 39 طفلا. وتوفي 8 منهم منذ ذلك الحين.
وقال الأطباء إن الظروف في مستشفى الشفاء كانت خطيرة للغاية بالنسبة لهم، مع عدم توافر الإمكانيات اللازمة لمكافحة للعدوى، وعدم كفاية معدات التعقيم، ونقص المياه النظيفة والأدوية، وعدم إمكانية تكييف درجات الحرارة والرطوبة مع احتياجاتهم الفردية.

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