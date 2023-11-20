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إسرائيل توسع عملياتها البرية والمستشفى الإندونيسي في عين العاصفة

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا تشكل الانفراجات المحدودة سواء بدخول أول مستشفى ميداني أردني، أو وصول الأطفال الخدج المخرجين من مستشفى الشفاء إلى مصر، سوى جزء يسير من الصورة التي تزداد قتامة في قطاع غزة، مع مخاوف من تكرار مأساة مجمع الشفاء في المستشفى الإندونيسي أو المستشفى المعمداني وباقي المستشفيات.
فقد نددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي أمس «بهجوم» إسرائيل على المستشفى الإندونيسي في غزة.
وقالت في بيان انه «انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية. جميع الدول، وخصوصا الدول التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، لابد أن تستخدم كامل نفوذها وقدراتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها».
جاء ذلك بعد تعرض المستشفى للقصف الإسرائيلي الذي أسفر عن «شهداء ودمار». وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة «استشهاد 12 جريحا ومرافقا وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي»، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وأوضح القدرة أن «الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء» الذي أجبرت القوات الإسرائيلية المئات من المرضى والنازحين على الخروج منه.
وأشار القدرة إلى وجود «نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي»، مضيفا: «الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى». واتهم المتحدث «الاحتلال بتشديد الخناق على المستشفى الإندونيسي. وتحويله إلى ثكنة بعد جرائمه في مستشفى الشفاء». وقال انه يتم التواصل مع الصليب الأحمر لإجلاء جرحى عالقين داخله.
واضطر عشرات النازحين للفرار مرة أخرى من المدارس المحاذية للمستشفى الإندونيسي بعد محاصرته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر المدير الطبي للمستشفى مروان السلطان لقناة «الجزيرة» ان المستشفى يكتظ بأكثر من ألفي نازح، حيث يواجه المستشفى أزمة حادة بسبب نقص الوقود، مع وجود مولد صغير للعناية المركزة فقط.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أمس إنه يواصل «توسيع» عملياته في شمال قطاع غزة، إذ تزعم إسرائيل وجود مراكز قيادية تابعة لحماس تحت مبنى المستشفى وهو ما تنفيه الحركة.
وتقول حركة حماس إن إسرائيل تشن «حربا ضد المستشفيات». وفي تكرار للزعم الذي اتخذه ذريعة لحصار واقتحام وإخلاء مجمع مستشفى الشفاء، عرض الجيش الإسرائيلي صورا عبر الأقمار الصناعية قال انها تظهر فيها قاعدة إطلاق صواريخ لحماس موجودة على بعد أقل من 100 متر من المستشفى الإندونيسي.
وبحسب الحركة فإن عشرات الدبابات والآليات المدرعة انتشرت حول هذا المستشفى وأطلقت نيرانها باتجاهه. وسبق أن تعرض محيطه أواخر الشهر المنصرم وبعد أوامر إخلاء إسرائيلية، للقصف وفقا للأمم المتحدة.
وكانت إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة من المرضى والطواقم الطبية والنازحين الذين لجأوا إليه. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أرسلت فريقا لتقييم الوضع هناك، فإن 250 مريضا و20 من مقدمي الرعاية كانوا لايزالون في المستشفى.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون صحيون في القطاع وصول أول مستشفى ميداني أردني مع طاقم طبي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.
وأكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن المستشفى سيقام «في محيط مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع لاستقبال الجرحى والمصابين».
ودخلت 40 شاحنة محملة بمعدات وأجهزة طبية للمستشفى برفقة فريق مؤلف من 17 من الطواقم الطبية والفنية.
وقال زقوت: «من المتوقع وصول مستشفيين ميدانيين من الإمارات وقطر وستتم إقامتهما في جنوب القطاع».
من جهته، أوضح الديوان الملكي الأردني أن المستشفى سيكون بسعة 41 سريرا، ويضم طاقما طبيا وتمريضيا يتألف من 145 شخصا يشمل تخصصات «الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين».
وأكد مدير هيئة المعابر هشام عدوان «إدخال 6 سيارات إسعاف مقدمة من الكويت»، مشيرا إلى أنه سيتم ضمها إلى خدمة الإسعاف في مستشفى ناصر.
وفي إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر، قتل 12 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح ظهر أمس، في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، بحسب ما أعلن مصدر طبي فلسطيني.
وذكر المصدر لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن مسعفين وعمال إنقاذ انتشلوا 12 قتيلا وعشرات الجرحى جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي مئات النازحين.
وأسفر قصف إسرائيلي لمنزل في «بني سهيلا» شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
في المقابل، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن «الاشتباكات لاتزال ضارية مع العدو في عدة محاور بقطاع غزة». وأعلن في تسجيل مصور بثته قناة «الجزيرة»، أنه تم خلال 72 ساعة تدمير«60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند».
وأكد أن «مجاهدينا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح» منها كمين ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي. وقال «مجاهدونا سمعوا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم»
وأضاف «الحالة الهيستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر»، مؤكدا أن «العدو سينكسر».

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