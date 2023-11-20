-->

Tuesday, 21 November 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللجنة العربية ـ الإسلامية تصل إلى موسكو وقمة افتراضية لـ بريكس حول غزة

11/20/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يصل وزراء ومسؤولون عرب ومسلمون الى العاصمة الروسية موسكو اليوم في إطار المساعي لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، قادمين من بكين أولى محطاتهم جولتهم على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للضغط على الغرب لرفض تبرير إسرائيل لأفعالها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيستضيف اجتماعا مع وزراء خارجية دول من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موسكو اليوم لبحث الوضع في غزة.
وكان وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أعضاء اللجنة المكلفة من القمة العربية ـ الإسلامية التي عقدت في الرياض بالعمل على وقف الحرب وإحياء عملية السلام، دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال زيارتهم إلى بكين.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «نحن هنا لإيصال رسالة واضحة أنه لابد من وقف لإطلاق النار فورا ولابد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك»، وحث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات.
وكرر خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي التأكيد على أن الوضع كارثي في قطاع غزة. وشدد على أن اللجنة تتطلع إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة.
كما حذر من أن الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر يتصاعد في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل، وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات نشرها المتحدث باسم الوزارة على منصة «إكس»: «نتطلع لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.. هناك دول كبرى للأسف تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية الحالية».
من جهته، قال وزير الخارجية الصيني إن بكين «صديق مخلص وشقيق للدول العربية والإسلامية»، مضيفا أنها «تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة».
وأكد الوزير الصيني للوفد أن بلاده ستعمل على «وقف القتال في غزة في أقرب وقت ممكن وتخفيف الأزمة الإنسانية والتشجيع على تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية».
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف «الكارثة الإنسانية» التي تتكشف في غزة، محذرا من أن «الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية».
وشدد على أن «المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة».
وأضاف «دافعنا دائما وبحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية، ودعمنا دائما بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسعى إلى «إنهاء وجود الشعب الفلسطيني على ما تبقى من أرضه التاريخية».
وكانت القمة الإسلامية ـ العربية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض هذا الشهر قد حثت أيضا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ بدء العمليات القتالية، أحجمت وزارة الخارجية الصينية مرارا وتكرارا عن إدانة «حماس»، ودعت بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد وطالبت إسرائيل والفلسطينيين بالسعي إلى تحقيق «حل الدولتين» من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت اللجنة الوزارية التي تضم، إلى جانب وزير الخارجية السعودي، وزراء الخارجية الأردني والفلسطيني والمصري وأمين منظمة التعاون الإسلامي، وصلت في وقت سابق إلى بكين من أجل بلورة تحرك دولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما تهدف جولة اللجنة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والقدس والضفة، فضلا عن العمل على تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة.
إلى ذلك، قال التلفزيون الصيني إن الرئيس شي جينبينغ سيحضر قمة عبر الفيديو لقادة مجموعة «بريكس» اليوم بشأن القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية. وأضاف أن شي سيلقي كلمة أمام القمة.
كما قالت الرئاسة الروسية في بيان إنه «سيشارك الرئيس الروسي في قمة استثنائية لبريكس (عبر تقنية الفيديو) لبحث النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» اليوم.

MENAFN20112023000130011022ID1107461097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث