احذروا ((السكري))

في السنوات الأخيرة ازدادت عندنا في البلاد أعداد المصابين بالسكري بشكل كبير لدرجة ان الكويت أصبحت أعلى دولة خليجيا بنسبة وصلت إلى 25%، يعني ربع السكان يعانون من هذا المرض، والغريب ان المرض لم يفرق بين صغير وكبير.

من الطبيعي ان تكون هناك أسباب كثيرة أدت الى هذا الارتفاع وأهمها السمنة وما تسببه من مضاعفات للإنسان وأولها السكري بسبب قلة الحركة وكثرة المطاعم وتنوعها وزيادة محلات الوجبات السريعة التي تعتمد في طعامها على المواد الحافظة والدهون المهدرجة ونقص الثقافة الصحية عند الناس وعدم اهتمام الأهالي بنصح أبنائهم وتوجيههم في اختيار نوعية المأكولات التي لا تسبب الضرر لهم.

إن السكري مرض خطير ومدمر للجسم ولا يختلف كثيرا عن الأمراض الخبيثة لأنه يتسبب في إصابة العديد من أعضاء الجسم كالكلى او العيون او القدم، ربما يجعل الإنسان ضريرا او يتعرض لبتر أطرافه او يقوم بغسيل الكلى طوال حياته، وهذا الأمر لا شك انه يؤدي إلى تحطيم الفرد جسديا ونفسيا ويجعله غير راغب في الحياة. إن الوقاية أهم من العلاج وطرقها كثيرة، تبدأ من الإرادة مرورا بالرياضة والحركة واختيار الأطعمة الصحية المناسبة والحفاظ على الوزن ومراجعة الطبيب والقيام بالفحوصات الطبية لتدارك الوضع. واليوم نرى أناسا كثيرين مصابين بمرض السكري لا يذهبون للطبيب أو لا يأحذون العلاج ويأكلون كل شيء دون تحفظ، وهذا لا شك انه ضياع وإهلاك للنفس، رغم أن الدولة مشكورة لم تقصر او تدخر شيئا خصوصا في هذا المرض، فمنذ سنوات وهي تكافحه وتعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات من خلال المراكز الصحية المنتشرة في البلاد، كما أن الأطباء يتحدثون في وسائل الإعلام المختلفة ويحذرون من هذا المرض ويشرحون الطرق والوسائل التي تحمينا منه، ولكن دون جدوى.

الأعداد في ازدياد مطرد وهذا لا شك يشكل خطرا على الدولة وعلى المجتمع وعلى الإنسان نفسه، لأنه هو الأساس والدولة لا تقوم ولا تنهض إلا بسواعد أبنائها، فإذا كان ربع السكان مرضى فكيف سيكون الوضع في المستقبل؟! لا شك أن هناك مشكلة كبيرة لم يستشعرها الناس إلى الآن يجب التنبيه لها وعدم التهاون فيها، فلا بد من أخذ الأمر على محمل الجد وتغيير السياسة الصحية الحالية التي تعتمد على النصح والمناشدة، للحفاظ على المجتمع يجب ان يوضع قانون يفعل العقوبات والغرامات حتى يلتزم الناس ويرتدع كل مهمل ومتواكل للمحافظة على المجتمع من الضياع والعيش في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

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