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غزّة.. أبيّة بأهلها

11/20/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم كل التطورات الميدانية التي تحدث في غزة، يوما بعد يوم، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم والظالم والمستبد، على أراضيها، فإنها ستظل رمزا للصمود والتحدي.
فالعدوان الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 40 يوما على القطاع، ليس وليد اللحظة، ولن يكون الأخير، إنه خطة موضوعة بعناية فائقة، وبدراسة متأنية، ستجدها في بروتوكولات صهيون وفي كتاب هرتزل، وضمن توصيات زعمائهم الرمزيين.
الأمر بالنسبة للجانب الإسرائيلي لا يتعلق بالهجوم الأخير الذي نفذه أحرار غزة، وأثبتوا فيه للعالم أن الكيان الصهيوني هش، ومنظومته الدفاعية مهما كان تطورها ومهما بلغت تعزيزاتها إلا أنها ستقف عاجزة أمام إرادة شعب فلسطين، ورغبته في دحر العدو المغتصب لأراضيه، كما أنه لا يتعلق بمحاولة تحرير الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا تحت الأسر من قبل مجموعة من رجال غزة لا تمتلك من مقومات القتال إلا الزهيد والقليل، بينما هؤلاء الأسرى الذين يستوطنون بيوت وأراضي الفلسطينيين لديهم أقوى الأسلحة وأكثرها تطورا، ورغم ذلك وقعوا في الأسر، ومع ذلك تم تجاهلهم من قبل السلطة الإسرائيلية، في مقابل تحقيق مخططاتهم القديمة.
فالأمر في خلاصته، يتعلق بالحقد الصهيوني، والرغبة المبيتة في تهجير وتصفيه أرواح الغزاويين، الذين يمثلون لهم ما يشبه الشوكة في حلق أطماعهم وتعنتهم أمام العالم.
وما سرع في تنفيذ المخطط الصهيوني في إلحاق الضرر والأذى بأهل غزة، الصدمة التي تلقوها، حينما اقتحمت مستوطناتهم المعزز بالأسلحة والحماية المتطورة مجموعة من المقاومة الفدائية، تمتلك العزيمة الجبارة، والرغبة في تكبيد العدو الخسائر، ولأن النية مبيتة، قامت آلة الصهاينة بالقتل والتلويح بالتهجير، وحشد التأييد الغربي والأميركي، ومن ثم بدأ العمل المسلح الذي يشاهده العالم، من قتل للأطفال والضعفاء بشكل عشوائي، والتنكيل بالبشر، كي يثبتوا أنهم هم الأقوياء، أي أنهم يستعرضون قوتهم على مواطنين عزل.
إن الكويت الطيبة، لم تقف مكتوفة اليدين، بل كانت في طليعة المسارعين في الإغاثة، من خلال الجسر الجوي اليومي الذي انطلق من هذه الأرض الطيبة، ليكون عونا لإخواننا في غزة، وهم في حصار لا إنساني فرضه الصهاينة عليهم من كل جانب، من دون الانتباه إلى أن هناك مرضى وعجائز وأطفالا وضعفاء لا حول لهم ولا قوة.
إن الكويت في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ عالمنا العربي والإسلامي، وفي ظل هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، تكون قد سجلت أنبل وأرقى المواقف، مما يدعونا لأن نكون في فخر دائم بها.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين، وأهلها وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.

MENAFN20112023000130011022ID1107461094

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