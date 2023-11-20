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زيادة المتقاعدين والقادم الأفضل

11/20/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد طول انتظار وصلت حافلة معاشات المتقاعدين إلى محطتها النهائية بموافقة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الخاص بهذا الشأن وإحالته إلى الحكومة.
تهنئة قلبية إلى جميع الإخوة والأخوات الذين يشملهم هذا القانون الذي سيدخل البهجة والارتياح عليهم، بالإضافة إلى ذويهم ويكون عونا لهم في مواجهة أي أعباء مالية ولبنة في بناء الحفاظ على حياة كريمة لهم ولمن يعولون.
كذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا كبيرة إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الهدف النبيل وفي مقدمة هؤلاء أعضاء اللجنة المالية على جهدهم غير العادي الذي أثمر ثمرة طيبة وجعل مشروع القانون يحظى بموافقة السلطتين، وليس أقل استحقاقا للشكر المجلس عموما والحكومة لاسيما فريق وزارة المالية وفريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكل من أسهم في تحقيق حلم المتقاعدين.
لكن ينبغي هنا توضيح أن هذه الزيادة التي تمت الموافقة عليها ليست إلا بندا من حزمة من القوانين الهدف منها تحسين معيشة المواطنين، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية. وقد أوضحت الحكومة على لسان وزير المالية فهد الجارالله خلال مناقشة تقارير اللجنة المالية في جلسة مجلس الأمة أن هذه القوانين تأتي وفق 3 شرائح تشمل القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المتقاعدين، حيث أكد في هذا السياق العمل على إنجاز التصور النهائي قبل جلسة 19 ديسمبر المقبل، وهي الجلسة التي ستشهد أيضا مناقشة تقرير «القرض الحسن»، بينما أوضح أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليستفيد منه الناس في وقت قريب.
هكذا وبعيدا عن زيادات معاشات المتقاعدين بحيث يتم رفع الحد الأدنى وفق شرائح يكون أقلها عند 1016 دينارا وأعلاها عند 1615، والتي سيستفيد منها أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة، فإن هناك خطوات أخرى على طريق تحسين الحالة المعيشية للمواطنين ستنجزها الحكومة مع مجلس الأمة تباعا.
هكذا نتأمل أن يكون القادم أفضل مع هذه الإجراءات الإيجابية في دعم الموطنين ونشد على يد الحكومة، لاسيما وزارة التجارة في إجراءات لكبح جماح أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع قد يحاول البعض فرضها بسبب هذه الزيادات، فهي بمنع الغلاء غير المبرر والزيادة الجشعة في الأسعار تحافظ على مكتسبات المواطنين وإلا يصبح الوضع «لا طبنا ولا غدا الشر».

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