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إعلام الغرب وازدواجية المعايير

11/20/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع وقوع هجمات السابع من أكتوبر، سارعت المنصات الإعلامية التقليدية الغربية في وصف العمل بالإرهابي، مع إدانة كاملة وواضحة لهجمات حماس ووصفها بالهجمات البربرية. في المقابل تغافلت هذه المنصات عن إدانة الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني بدءا من القصف الجوي ووصولا إلى التوغل البري للقوات الإسرائيلية. هنا وجدت وسائل الإعلام الغربية التقليدية نفسها أمام معضلة كبيرة في مواجهة الأحداث، ففي الوقت الذي تستهدف إدانة حماس وتحميلها المسؤولية عن كل الأحداث، تغض الطرف في الوقت ذاته عن جرائم الحرب الإسرائيلية (قتل للمدنيين - التطهير العرقي - قصف للمستشفيات - قصف لدور العبادة - تدمير المباني السكنية)، في وضع يمكن وصفه بالتعبير الإعلامي «التغطية مستمرة»، ولكن هذه التغطية لا تعني التغطية الإخبارية واستمرارها ومتابعتها للأحداث، وإنما التغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية والترويج لأكاذيبها وادعاءاتها، وفي الوقت ذاته حجب السردية الأخرى، أو تعمد وضعها في موقف الإدانة، أو الضغط على ممثليها لإدانة حماس.
في الجهة المقابلة، كانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي توفر نافذة للتعبير عن الاتجاه المقابل، وعن المذبحة البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. عدد من حسابات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي قامت بدور كبير في طرح وجهة نظر الجانب الفلسطيني، واستطاعت نقل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الحصار والغزو البربري الذي لا يترك أخضر ولا يابسا. لقد كشفت مقاطع الفيديو والصور التي تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ازدواجية معايير الإمبراطوريات الإعلامية الغربية الكبرى، وجردتها بشكل شبه كامل من مساحيق الموضوعية المصطنعة، ومن شعارات الانتصار للحرية والكرامة الإنسانية، ومن ادعاءات الانتصار للعدالة.
بطبيعة الحال، لم تكن جميع وسائل التواصل الاجتماعي خارجة عن السيطرة الغربية، فخوارزميات الفيسبوك كانت حاضرة بقوة في الحجب والتضييق على المحتوى المؤيد لفلسطين والفاضح لإسرائيل، وهو ما حدا الكثير من المدونين الى إيجاد طرق للالتفاف على هذه الخوارزميات ونشر المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية. وهي نقطة مهمة وفارقة في وسائل الإعلام الجديد، حيث إنها - خلافا لوسائل الإعلام التقليدية - لم تقع تحت السيطرة الغربية الكاملة، ولم تصبح أجندتها مجدولة بشكل كامل وفق توجهات العدسة الأوروبية. لكن مما لا شك فيه أن التناقض الكبير في تغطية الوسائل الإعلامية التقليدية لأحداث الحرب على غزة الذي كشفته وسائل التواصل الاجتماعي، قد دق ناقوس الخطر في الجانب الغربي، بضرورة السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام الجديد، منعا للوقوع مستقبلا في حرج مماثل، وهو ما ستكشف عنه الأيام والأحداث القادمة، ولكن قبل أن نستبق الأحداث فإنه لا بد من التوقف عند عدد من ملامح الحرب الإعلامية بين وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على أرض المعركة في الميدان.
بطبيعة الحال يمكن القول إن أحداث السابع من أكتوبر وما بعدها كانت وسيكون لها تأثير كبير على كلا مساري الإعلام (التقليدي - الجديد)، في رسم الخريطة الإعلامية وإعادة هيكلة الأجندة الإعلامية لوسائل الإعلام في المستقبل.

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