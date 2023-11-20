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القرآن الكريم.. عنوان نهضتنا

11/20/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القرآن الكريم حبل الله المتين، وصراطه القويم، وحجته الباقية، طوق للنجاة ودستور للحياة، من تمسك به فاز ونجا، ومن حاد عنه ضل وغوى، نفحة سماوية لا يدركها إلا من تعلق قلبه بالخير، ولعل في الالتفاف في رحابه، والتعلق بأسبابه، وتربية الأمة وأجيالها على التزود من معينه، مظهر من مظاهر عزتها وقوتها، والمتأمل في تاريخ الكويت قديمه وحديثه، يشهد اهتماما خاصا بالقرآن الكريم وأهله، حرصت خلاله على تأدية قسطها رعاية واهتماما، عندما أدرك رعيلها الأول، أنه لن تنجح نهضة من النهضات، ما لم تدعم بأسباب قوية من العقيدة والخلق.
وقد حفلت المصادر التاريخية بالدور العظيم، الذي أداه أهلها في هذا المضمار الشريف، من رصدهم للأوقاف الخيرية، التي ينفق من ريعها على الكتاتيب وحلقات التحفيظ التي يقصدها الصبيان، فلم يبخل وجهاء الكويت من المحسنين، أو يضنوا بعطاياهم السخية، الأمر الذي أسهم في تعزيز أعمالها ونشر دورها مجتمعيا، ووفر لها من الكفاية والمقدرة، ما جعلها مناط الثقة ومعقد الرجاء.
ومن نعم الله تعالى على الكويت أن اتصل هذا العطاء وامتد أثره، ودلالة هذا ما عكفت عليه الكويت، وتعاقبت عليه حكوماتها، من إنشاء الهيئات المستقلة، والقطاعات المتخصصة التي تعنى بالقرآن الكريم وتيسير علومه، وبذل المساعي المشكورة، ما مكنها من خدمة كتاب الله خدمات جليلة، تكللت بطباعة المصحف الشريف، وإخراجه بالشكل اللائق والمتقن، والذي أصبح علامة فارقة ومميزة، تؤكد تفانيها في خدمة القرآن ونشره بين المسلمين، ناهيكم عن المواظبة وبصفة سنوية على إقامة المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، وتوافد المتسابقون في مختلف فروعه ومن كافة دول العالم الإسلامي، للمشاركة والتباري في أجواء إيمانية خالصة، توليها الدولة كريم رعايتها، وتوفر لأهلها كل سبل الراحة، ما أبرز بصورة مشرفة ريادة الكويت عالميا في العمل الإسلامي واكسبها الثقل المطلوب، وجعل منها محطا لأنظار وسائل الإعلام في هذه الأنشطة النوعية.
وقد أدارت الجمعيات الخيرية وجه راحلتها صوب رعاية الوجهات القرآنية، عندما لمست مدى الحاجة لتدعيم الجانب القيمي، وتفعيل الدور الروحي لهذه المنابر في قيادة المجتمع نحو الفضيلة، والجدية في مساندة جهود الدولة، وبسط حالة عامة تتخذ من القرآن الكريم، واستقطاب أهله من الدارسين والحفاظ هدفا وغاية.
وللحق، فقد سارعت هذه الكيانات في تقديم منتجها بدرجة أكثر كفاءة، وكان لبعضها التفرد في انتهاج وسائل، وجد الجمهور أثرها الطيب في أنفسهم، فاستقبلوها بالاستحسان، وقد وعت جمعية النجاة الخيرية على الخصوص لهذه الرسالة وتمثلتها، فجاءت شراكاتها المباركة، موافقة لهذه المعاني وعلى وقعها، ومبرهنة بصدق على ما تؤمن به، فكانت إدارة شؤون القرآن الكريم «ورتل» التي أوجدتها ثمرتها المرجوة لهذا الغرض، لتمضي اكثر رسوخا، وأمضى عزما في تجسيد هذا الدور، بما نشطت له من مهام عظيمة مثلها عقد الحلقات القرآنية، واستقطاب الدارسين من مختلف الأعمار في مراكزها، وتهيئة الأجواء الدراسية الملائمة، بمعاونة نخب متخصصة من علماء القراءات، وبمناهج علمية كفيلة بإعداد شريحة من الحفظة المهرة.
إن في اهتمام النجاة بمشاريع القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بها محليا، ووضعها على جدول أعمالها لتصديرها خارجيا، برعاية وإنشاء المراكز المهتمة بالقرآن الكريم وعلومه، وتوفير الموارد المالية، لأداء وظيفتها نوع من الوفاء للأمة تؤديه، وبقعة ضوء ترسلها مبشرة بمستقبل واعد، كفيل بتقوية الصلة بين أجيالنا وكتاب رب العالمين، ويعكس بجلاء إسهامات الكويت المميزة في هذا المجال.
واقع الأمر، إن النجاة لم تتوقف عند هذا القدر، بل تواصل حشد صور الدعم حتى مع الشركاء، للخروج بصيغ من التعاون المشترك، المرتكز على خدمة شؤون القرآن الكريم ودارسيه، وإتاحة عوائد مجدية للإنفاق على برامجه، وتلك برأيي الضمانات العملية، لتدفق هذا الخير والانتفاع به.

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