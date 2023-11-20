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الأهلي يختار منصة فنتك جالكسي لتعزيز الخدمات المصرفية

11/20/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن البنك الأهلي الأردني، المؤسسة المصرفية الأردنية الرائدة التي تتمتع بخبرة تزيد على 60 عاماً، عن تعاونه مع شركة "فنتك جالكسي" الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والابتكار المالي، بهدف تحقيق الامتثال الكامل للوائح الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح. وسيتمكن البنك الأهلي الأردني من خلال استخدام منصة FINX التابعة لشركة فنتك جالكسي، من ضمان أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات عملائه، فضلا عن تمكينهم من ربط حساباتهم بأمان مع تطبيقات مزودي خدمات خارجيين، والتمتع باطلاع شامل على تفاصيل معاملاتهم المصرفية.
هذا ويلتزم البنك الأهلي الأردني، بدمج التكنولوجيا والابتكار في خدماته المصرفية من خلال مبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة. وسيتمكن البنك من خلال التوافق مع الخدمات المصرفية المفتوحة، من تقديم أسعار أفضل وخدمات ذات قيمة مضافة لعملائه. كما سيساعد التعاون مع مزودي خدمات خارجيين البنك الأهلي الأردني، على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، فضلا عن الاستفادة من خبرات وقدرات مزودي الخدمات هؤلاء لتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة. ويمثل هذا الالتزام الراسخ بالخدمات المصرفية المفتوحة شهادة قوية على جهود البنك المتواصلة لتقديم خدمات مصرفية مخصصة ومبتكرة لعملائه.
ومن الجدير بالذكر، أن المملكة الأردنية تشهد حالياً العديد من المبادرات الرامية إلى رقمنة القطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، تهدف إلى تعزيز الابتكار والمنافسة، ودعم فرص التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتقدم. وتنظم هذه التعليمات الجديدة خدمات التمويل المفتوح، مما يوفر قدرة الوصول المصرح به إلى حسابات العملاء والحسابات المصرفية للأعمال لخدمات المدفوعات والخدمات المتعلقة بالبيانات المصرفية.
هذا وستعمل منصة FINX من فنتك جالكسي على تمكين البنك الأهلي الأردني من التوافق بسهولة مع لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة، فضلا عن تمكينه من تقديم قيمة استثنائية لعملائه وضمان إجراءات أمنية قوية لحماية بيانات العملاء وتعزيز ثقتهم وأمنهم.
كما سيستفيد البنك الأهلي الأردني، من بوابة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لمنصة FINX مع قدرة امتثال غير تقليدي لواجهات برمجة التطبيقات لخدمة معلومات الحساب، وخدمة بدء الدفع، وإدارة مزودي الخدمات الخارجيين، وإدارة الموافقة بناء على المعايير الإقليمية. وسيتم تزويد البنك أيضا بجميع المكونات الأساسية للمنصة، بما في ذلك بوابة مطور مزودي خدمات خارجيين مع عملية توثيق مفصلة لواجهة برمجة تطبيقات المستهلك العام، إضافة إلى دليل مفصل خطوة بخطوة، لضم مزودي الخدمات الخارجيين، ولوحة تحكم إدارية كاملة الميزات لمزودي الخدمات الخارجيين، وبيئة اختبار تحاكي الوظيفة الإنتاجية، وغير ذلك.

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