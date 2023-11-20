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19 % ارتفاع دخل ABC والأرباح الصافية تبلغ 183 مليون دولار

11/20/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) - المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز "ABC" - عن النتائج المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام 2023.
واصل بنك ABC أداءه القوي، مدفوعا بالنمو القوي للأعمال الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 943 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 19 %، على أساس سنوي. وحافظت مستويات كفاية رأس المال والسيولة على قوتها. وحقق البنك زيادة بنسبة 61 % في الأرباح الصافیة العائدة على مساهمي الشركة الأم على أساس سنوي، لتصل إلى 183 ملیون دولار أميركي.
حصد البنك خلال هذه الفترة، عددًا من الجوائز المرموقة تقديرًا لجهوده والتزامه بتقديم تجربة مصرفية فريدة للشركات والأفراد. كما حصل بنك ABC على جائزة "أفضل بنك للشركات في البحرين"، ضمن جوائز يوروموني للتميز"، وكانت هذه الجائزة تتويجًا لجهود البنك في تقديم مبادرات رقمية رائدة وقيامه بأدوار بارزة في الصفقات الرئيسية بين البنوك. وعلاوة على ذلك، فاز بنك "إلى"، ذراع التجزئة الرقمي لبنك ABC المتوفر عبر الأجهزة الذكية فقط، بجائزة "أفضل بنك رقمي للأفراد" للعام الثالث على التوالي، حيث فاز بجميع الجوائز الست للبحرين من قبل جوائز جلوبال فاينانس للعام 2023.
وقال السيد الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: "نحن سعداء للغاية بالأداء المتميز للمجموعة العام الحالي، حيث اكتسب تنفيذ استراتيجيتنا المحدثة زخما قويًا. ما تزال الميزانية العمومية للمجموعة سليمة وقوية، مع نسب رأسمال وسيولة قوية. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم الكبير، بينما نتقدم بثبات في رحلتنا الاستراتيجية لبناء "بنك المستقبل".
وبلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من العام 2023، مبلغًا قدره 62 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 41 % مقارنة بمبلغ 44 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي. وقد كان الأداء الربع سنوي للبنك متوافقًا مع الأداء السنوي للعام الحالي كما هو موضح أدناه.
وبلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 0.02 دولار أميركي، مقارنة مع 0.01 دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم، ربحًا قدره 65 مليون دولار أميركي مقارنة بخسارة قدرها 6 ملايين دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أداء الأعمال للأشهر التسعة الأولى من العام 2023
بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مبلغًا قدره 183 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 61 % مقارنة مع 114 مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة للنمو الكبير في أعمالنا الأساسية عبر العديد من الأسواق الرئيسية والإدارة الحصيفة لمخاطر معدلات الفائدة في بيئة أسعار الفائدة المتزايدة.
كما بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية، 0.06 دولار أميركي، مقارنة مع 0.04 دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم، ربحًا بقیمة 174 مليون دولار أميركي، مقارنة بخسارة قدرها 109 ملايين دولار أميركي مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. نشأت الخسارة متأثرة بتحويل العملات الأجنبية في الشركات الخارجية التابعة للمجموعة، والتغير في القيمة العادلة لسندات الديون. ومع ذلك، في الفترة الحالية، انخفضت هذه التحركات بشكل كبير على أساس صاف مع تعزيز الريال البرازيلي، والتحركات الإيجابية في تقييمات السوق العادلة لمحفظة سنداتنا التي عوضت تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وبلغ مجموع الدخل التشغيلي 943 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 19 % مقارنة بمبلغ 791 مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس النمو القوي في الأعمال الأساسية وأسعار الفائدة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية البالغة 554 مليون دولار أميركي بنسبة 12 % مقارنة مع 494 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لمزيج من الاستثمارات الاستراتيجية ومبادرات التحول، مما دعم نمو الأعمال والزيادة العامة في معدلات التضخم. ونظرًا لزيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 19 % على أساس سنوي، فإن المجموعة لديها دخل إيجابي راجع إلى زيادة نسبة نمو الدخل إلى نسبة نمو التكاليف بنسبة 7 % نتيجة تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل. وما تزال المجموعة تركز على ضبط التكاليف مع مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي والمبادرات الاستراتيجية لبناء "بنك المستقبل".
الميزانية العمومية
بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة 4,211 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 4,095 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2022، بزيادة قدرها 3 % بشكل أساسي عن الأرباح الإضافية بعد توزيع الأرباح.
كما بلغ مجموع الموجودات 41.3 مليار دولار أميركي في نهاية الفترة الحالية، مقارنة مع 36.6 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2022، بزيادة قدرها 13 % نتيجة لنمو الأعمال وإجراءات إدارة المحافظ.
وحافظت مستويات كفاية رأس المال ومستويات السيولة على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 عند
15.4 %، نسبة الفئة الأولى من رأس المال
13.7 %. بلغت تغطیة السیولة 247 % ونسبة السیولة المستقرة الصافیة 122 %.
ويعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، والمتواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات، وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة، ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" المتوفر عبر الأجهزة الذكیة في البحرين والأردن.

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