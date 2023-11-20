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المحافظات.. ضعف البنية التحتية يضيع فرصا اقتصادية واستثمارية

11/20/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






رغم أن البنية التحتية تشكل الرافعة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية في أي دولة، إلا أن نتائج تقرير مؤشر التنمية المستدامة للعام 2023 الذي أصدره منتدى الإستراتيجيات الأردني، مؤخرا، تدل على ضعف واضح للبنية التحتية في محافظات المملكة، ما يؤكد وجود خلل في النموذج التنموي المحلي.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن ضعف أداء البنية التحتية في المحافظات وعدم توفر مقوماتها قد أدى إلى إهدار العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية فيها ومفاقمة مشكلتي البطالة والفقر، إضافة إلى دفع المواطنين للهجرة من المدن الأقل حظا إلى الأكثر حظا بحثا عن فرص التشغيل ومستوى حياة أفضل.
وبقصد تحسين البنية التحتية في المحافظات بصورة تسهم في تحقيق التوازن التنموي في محافظات المملكة كافة، طالب الخبراء عبر "الغد" بضرورة زيادة حصة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة وتخصيصها بشكل واضح للمحافظات المعوزة، إضافة إلى رفع قدرة مجالس البلديات والمحافظات على التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات وتحشيد الموارد، إلى جانب أهمية الاستفادة من المنح والمساعدات التي يحصل عليها الأردن في هذا المجال وحصرها بمحافظات الأطراف.
وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني، أصدر، مؤخرا، النسخة الأولى من تقرير "مؤشر التنمية المحلية المستدامة 2023"، والذي طور منهجيته بالتعاون مع الوزارات المعنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وفق أسس علمية لقياس مستوى التنمية المحلية المستدامة في المحافظات الأردنية.
وأظهرت نتائج تقرير المؤشر، وجود ضعف واضح في أداء المحافظات ضمن محور "البنية التحتية"، بسبب ضعف أدائها بشكل رئيسي في مؤشري "التزويد المائي للأغراض المنزلية والبلدية"، و"حوادث التدهور إلى إجمالي الحوادث".
كما جاء أداء المحافظات ضعيفا في محور "الأنشطة الاقتصادية"، نتيجة لضعف أدائها في مؤشر "توزيع المؤمّنين في الضمان الاجتماعي حسب المحافظات".
وفيما يتعلق بأداء المحافظات في محور التنمية، جاءت العاصمة عمان الأعلى من ناحية مستوى التنمية بحسب نتائج المؤشر، إذ سجلت ما مجموعه 70.4 نقطة (من أصل 100 نقطة).
تلتها محافظة البلقاء (47.1 نقطة)، ثم العقبة (45.2 نقطة) والكرك (43.7 نقطة).
بينما حلت محافظة المفرق في المرتبة الأخيرة، بعد أن سجلت 24.8 نقطة ضمن مؤشرات التنمية المحلية بالمجمل.
وأظهرت نتائج التحليل وجود فجوة كبيرة بين أداء محافظات المملكة، إذ وصل الفارق بين محافظة العاصمة وثاني المحافظات (البلقاء) إلى ما يقارب 23.3 نقطة.
فيما بلغ قرابة 45.6 نقطة عند المقارنة مع أقل المحافظات من ناحية التنمية المحلية (المفرق).
وجاءت 6 محافظات من أصل 12 محافظة تحت المتوسط العام لمؤشر التنمية المحلية، والبالغ 40.4 نقطة.
وبحسب توزيع المحافظات وفق تصنيف مستوى التنمية المحلية، فقد حلت كل من عمان، والبلقاء، والعقبة ضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المرتفعة.
بينما جاءت كل من الكرك، وإربد، والزرقاء، ضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المتوسطة المرتفعة.
وضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المتوسطة المنخفضة، جاءت كل من عجلون، وجرش، والطفيلة، بينما جاءت كل من مادبا، ومعان، والمفرق ضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المنخفضة.
وأكد وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة لـ"الغد"، أن ضعف أداء البنية التحتية في المحافظات يعود بشكل أساسي إلى ضعف التمويل والإنفاق الرأسمالي الموجه للمحافظات، إضافة إلى ضعف أجهزة التخطيط والتنفيد في البلديات ومجالس المحافظات، علاوة على تركز الاهتمام في محافظات الوسط التي تتمتع بالثقل السكاني على حساب باقي المحافظات.
وبين مدادحة أن توفر البنية التحتية الجيدة في المحافظات من شأنه أن يسهم في زيادة النشاط والحراك الاقتصادي في داخلها، إضافة إلى جذب الفرص الاستثمارية والمشاريع التشغيلية لهذه المحافظات، ما ينعكس على تحسين الواقع المعيشي والخدمي لسكان هذه المحافظات وزيادة فرص العمل لقاطنيها ، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي.
وبغية تحسين البنية التحتية في المحافظات بصورة تسهم في تحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة كافة، دعا مدادحة إلى ضرورة زيادة حجم النفقات الرأسمالية للمحافظات، إضافة إلى تفعيل اللامركزية في المحافظات ورفع قدرة مجالس البلديات والمحافظات على اتخاذ القرارات ووضع الخطط وحشد الموارد.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد عوض "ما حمله تقرير التنمية المحلية المستدامة لعام 2023، لا سيما في محوري البنية التحتية والنشاط الاقتصاد، يؤكد معضلة خلل النموذج التنموي لدينا أردنيا التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ نحو 3 عقود، ما تسبب في ضياع فرص اقتصادية وتنموية كبيرة كان يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المحلي".
ولفت عوض إلى أن ضعف البنية التحتية والنشاط الاقتصادي داخل محافظات الأطراف قد دفع المواطنين للهجرة إلى محافظات عمان والزرقاء وإربد التي تتوفر على مستوى متقدم من البنية التحتية قياسا مع المحافظات المختلفة بحثا عن فرص تشغيلية ومعيشية أفضل.
وأوضح عوض أن البنية التحتية الجيدة لأي منطقة سواء كانت دولة أو إقليما أو محافظات عادة ما تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي لهذه المنطقة وزيادة التدفقات الاستثمارية تجاهها، وبالتالي رفع المستوى المعيشي لقاطنيها.
واعتبر عوض أن تحسين مسار البنية التحتية في محافظات المملكة كافة يستدعي العمل على زيادة حصة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة وتخصيصها بشكل واضح للمحافظات المعوزة ، إضافة إلى وجوب الاستفادة من المنح والمساعدات التي يحصل عليها الأردن في هذا المجال وحصرها بمحافظات الأطراف.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن ما كشفه تقرير مؤشر التنمية المحلية المستدامة عن ضعف أداء البنية التحتية في المحافظات، يعني أن هناك فرصا اقتصادية واستثمارية ضائعة ومهدرة في هذه المحافظات، إضافة إلى مفاقمة مشكلتي البطالة والفقر فيها.
وبين عايش أن البنية التحتية هي الرافعة الأساسية لعملية التنمية المحلية المستدامة وللتنمية بشكل عام، حيث إن توفر شبكات الطرق المتطورة، ووسائل النقل الحديثة، إضافة إلى المرافق الخدمية والصحية وغيرها من مقومات البنية التحتية، هو ما يسهم في استقطاب الاستثمارات وقيام المشاريع التي تقوم عليها عملية التنمية، إلا أن معظم محافظات المملكة تفتقد إلى هذه المقومات.
وعزا عايش ضعف البنية التحتية في المحافظات إلى المساحة الجغرافية الشاسعة لهذه المحافظات، لا سيما محافظتي المفرق ومعان، إضافة إلى عدم توفر الخطط ودراسات الجدوى الكافية لمحافظات الأطراف مقارنة مع العاصمة عمان، إلى جانب تدني حجم الموازنات المخصص للبلديات ومجالس المحافظات، فضلا عن افتقاد البلديات والمجالس لأدوات التسويق الجغرافي والاستثماري.

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