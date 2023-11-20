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%9 زيادة طلبات رخص المصادر الطبيعية

11/20/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص وتصاريخ في قطاع المصادر الطبيعية في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الصادرة حديثا، بلغ عدد هذه الطلبات في أول تسعة أشهر 3943 طلبا مقارنة مع 3624 طلبا من العام الماضي.
وتوزعت هذه الطلبات بين الحصول على تراخيص وتصاريح لأول مرة أو تجديد لهذه الرخص والتصاريح في مجالات عمل عدة، يتضمنها القطاع وأبرزها استيراد وتصدير المواد الخام وحقوق التعدين والمقالع وغيرها من المجالات.
على المستوى الشهري، انخفضت الطلبات التي استقبلتها الهيئة في أيلول(سبتمبر) الماضي بنسبة 12 % إلى 408 طلبات في هذا المجال من أصل 883 طلبا في مختلف مجالات عمل الهيئة التي تشمل أيضا، الطاقة المتجددة والكهرباء والعمل الإشعاعي والنفط ومشتقاته، قبل منها 881 طبا ورفضت الباقية لعدم مطابقتها، مقابل 357 طلبا في الفترة نفسها من العام الماضي، من أصل 652 طلبا قبل منها 642 طلبا، خلال فترة المقارنة ذاتها.
طلبات شهر أيلول ( سبتمبر)، شملت 391 طلبا للحصول على تصاريح ورخص لأول مرة منها 156 رخصة تصدير مواد خام و222 رخصة استيراد مواد خام و5 رخص لمقالع و3 رخص للتنقيب وواحدة للتعدين و2 لوثيقة اعتماد خبير متفجرات، إضافة إلى 16 طلبا لتجديد رخص وتصاريح في هذه المجالات، وطلبا واحدا للتنازل عن وتعديل رخص.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه، رؤية التحديث الإقتصادي أهمية قطاع التعدين في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تكثيف الجهود لاستغلال الثروات المعدنية في الأردن، وفي مقدمتها الفوسفات والبوتاس .
ومن أبرز المبادرات المقترحة في قطاع التعدين، تطوير استراتيجية وطنية للتعدين، وجمع أحدث البيانات والمعلومات حول فرص التعدين في الأردن ونشرها رقميا لجذب فرص استثمارية، إضافة إلى تحسين نظام الحوافز المالية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية للقطاع،
كما تتضمن ضرورة تنظيم قوانين قطاع التعدين لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز فرص الأردن بأن يصبح رائدا في قطاع التعدين والصناعات التعدينية على المستوى العالمي.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

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