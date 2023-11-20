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مـا هـي بدائـل غـاز الاحتـلال؟

11/20/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






في الوقت الذي تتصاعد فيه إجراءات الأردن الرافضة للأعمال الوحشية للاحتلال في غزة وآخرها اعلان عدم توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، يطرح محللون ومراقبون بدائل يمكن أن يرتكن إليها الأردن في مواجهة الكلف الاقتصادية، في حال انسحبت قرارات الأردن على الاتفاقية الموقعة لاستيراد غاز الكيان.
ويرتبط الأردن منذ العام 2016 باتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي بدءاً من عام 2020 ولمدة 15 عاما.
والاتفاق ينص على شراء شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي من شركة "نوبل انيرجي"، قبل أن تنتقل حصتها في حقل "ليفيثيان" الذي يسيطر عليه الاحتلال قبالة شواطئ غزة، إلى شركة "شيفرون".
وبدأ ضخ الغاز إلى المملكة فعلا مطلع العام 2020، وقالت شركة الكهرباء الوطنية حينها ان توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة بهذا المجال وخصوصاً في ظل التوجه لتزويد الصناعات الوطنية والكبرى في الأردن بالغاز الطبيعي.
مصدر مطلع بين أن هناك مباحثات حاليا مع الجانب المصري بخصوص زيادة الكميات التعاقدية التي تضخها مصر إلى المملكة مؤكدا في الوقت ذاته أن الكميات، دون تحديدها، التي يحصل عليها الأردن حاليا من الجانب المصري ما تزال ضمن الكميات التعويضية عن انقطاع هذا الغاز في فترة الربيع العربي.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مسؤولية شركة "فجر" الناقلة للغاز تنحصر في نقل الكميات التي تتعاقد عليها المملكة وأنها، أي الشركة، لم تبرم أي اتفاقيات مع اي حكومات لاستيراد الغاز من أي مصدر وانما مسؤوليتها تنحصر في النقل وهو ما حصل عندما تم تلزيمها من قبل الحكومة بنقل الغاز عبر خط الغاز العربي إلى مواقع الاستهلاك داخل المملكة.
وأشار المصدر إلى أن اتفاقية استيراد الغاز أبرمت مع شركات تستحوذ على حصص وامتيازات للتنقيب عن الغاز وليست مع حكومة الاحتلال بشكل مباشر.
يشار إلى أن مصادر الغاز الطبيعي، هي الغاز المصري، غاز الريشة، غاز الاحتلال الإسرائيلي، وميناء الشيخ صباح للغاز المسال.
الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي قال إن الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو الخروج منها هو السؤال الدائر والأهم حاليا في الساحة الأردنية.
وبين الشوبكي أن إيقاف الاتفاقية مطلب شعبي، وهو امر استراتيجي فالشارع الأردني يقف بالأساس ضد هذه الاتفاقية التي تمثل الاعتماد المفرط على الاحتلال، وهنا نستحضر إعلان وزير الخارجية إيقاف توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه.
وأضاف أن الاعتماد على غاز الاحتلال سيؤدي الى كبح الجهود في البحث عن بدائل اخرى قد تكون متوفرة في المملكة مثل الصخر الزيتي، مبينا أن بناء 4 محطات للحرق المباشر للصخر الزيتي، على سبيل المثال، تغطي الحاجة المحلية من الكهرباء وبالقيمة تساوي ثمن غاز الاحتلال لمدة سنتين.
وفي حال تم وقف الغاز بشكل كامل من الاحتلال، فإن الحل الأسرع والمتوفر سيكون شراء غاز مسال عن طريق العقبة بعقود فورية حتى يتم اجراء اتفاقيات طويلة الاجل مع أطراف أخرى، مبينا أن هذه العقود ستكون بضعف السعر الحالي، وستضيف نحو 1.5 مليون دينار يوميا كلفة على النظام الكهربائي بمقدار 550 مليونا سنويا وستكون الكلفة مضاعفة، فسعر الغاز الحالي عالميا 18 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما سعر الغاز من الاحتلال مع اجور انبوب النقل يكلف قرابة 8.5 - 9 دولارات/وحدة حرارية بريطانية.
وأشار إلى ضرورة العمل على التوصل إلى عقود طويلة الاجل مع دول عربية مثل قطر والامارات والجزائر، إذ إن هنالك مفاوضات حقيقية تجري الآن مع هذه الجهات لمحاولة الحصول على اسعار تفضيلية او قريبة من الاسعار التي نتلقاها من الاحتلال.
وعاد الشوبكي للتأكيد على أن الحل المستدام الطويل الأجل وقليل التكلفة هو الصخر الزيتي، قائلا "بالتأكيد الصخر الزيتي هو الحل، ويتوفر في الأردن احتياطي يقارب 7 مليارات طن وان هذه الكمية وهذه الاحتياطات تكفي حاجة الأردن الى 200 سنة قادمة.
وكان تقرير حالة البلاد الذي نشر عام 2022 قال إن الغاز "الإسرائيلي" لا يسهم في تحقيق أمن الطاقة، بل على العكس يجعل استمرارية أمن التزود في "وضع صعب".
وقال التقرير في ذلك الوقت "تم توليد ما نسبته %75 من الطاقة الكهربائية المستهلكة من محطات تحرق الغاز ونسبة 25 % من محطات الطاقة المتجددة وبلغت كمية الغاز الطبيعي المستهلكة نحو 330 مليون قدم مكعب يوميا".
وفيما يخص نتائج انقطاع غاز الاحتلال على المستهلك، في حال حدوثه، فإن ذلك سيكون له أثر واضح إذا لم يتم التفكير في حلول مستدامة قليلة الكلف، ولم يتم التوصل للحصول على غاز بأسعار مقاربة للسعر الذي نحصل عليه من الاحتلال.
وبخصوص قدرة الأردن على إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، قال المتخصص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة "حيث يحتاج الجواب لمراجعة دقيقة لبنود الاتفاقية، خصوصا وان اتفاقيات شراء الغاز تربط أطرافها لفترة زمنية طويلة (15 - 25 سنة) وذلك بسبب ارتفاع كلفة الاستثمار.
وكان تقرير حالة البلاد انتقد استمرار التكتم على تفاصيل اتفاقية شراء الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي حتى مع دخولها حيز التنفيذ ووصول الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء التي تحرق الغاز الطبيعي وبالتالي لا نعرف ما هي الكميات المتفق على شرائها وسعر الشراء والشروط الأخرى في حال التخلف عن الشراء وغيرها من المعلومات المهمة وهل هناك شرط للشراء أو الدفع Take or pay كما في عقود شراء الطاقة من محطات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن أمن الطاقة يتأرجح بين القرارين السياسي والاقتصادي، فاتفاقية الغاز الإسرائيلي، رغم أنها تبدو ظاهريا جزءا من تنويع الطاقة، إلا أنها بالضرورة أضعفت من أمن الطاقة على المدى البعيد لأن جزءا من مصادرها بيد شركاء خارجيين.
وأكد زوانة ضرورة تعزيز البدائل، خاصة أن قطاع الطاقة والمياه مرتبطان ببعضهما بعضا، مع ضرورة وجود استراتيجية تعزيز الموارد الداخلية البديلة، وأهمها تطوير قطاع الطاقة المتجددة وبسرعة، وتطوير قطاع الصخر الزيتي، وكذلك شراء الغاز من السوق العالمي.
كما شدد على ضرورة معالجة الهدر والفاقد في قطاعي الطاقة والمياه، لافتا إلى أن نسبتهما المعلنة رسميا غير مقبولة، كما طول فترة استمرار هذا الهدر، كما تنفيذ مشروع الناقل الوطني ضرورة ملحة. وعليه، فإن تحقيق الامن الوطني بمفهومه الشامل، ضرورة استراتيجية وجودية، خاصة أن الطرف الثاني في المعادلة هو الاحتلال.
ويذكر أن معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 300 مليون قدم مكعب، فيما يستورد الأردن الغاز الطبيعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالدرجة الأولى ومن مصر عبر خط الغاز العربي، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال المستورد بحرا من خلال العقبة وبعض الانتاج المحلي المحدود من الريشة.
وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو 344 مليون قدم مكعب يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.

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