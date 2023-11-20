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المنتخبات الوطنية للكرة تلتقي السعودية وقطر ولبنان غدا

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- تنتهي يوم غد فترة التوقف الدولية الأخيرة خلال العام الحالي 2023، من خلال خوض المنتخبات الوطنية لكرة القدم للرجال والأولمبي والشباب، منتخبات السعودية وقطر ولبنان على التوالي.

ويستقبل منتخب الرجال على ستاد عمان الدولي نظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في مواجهة ستقام عند الساعة السابعة مساء.

وعند التوقيت ذاته، يواجه المنتخب الأولمبي نظيره القطري، ضمن الدورة الدولية الودية التي تقام في مدينة الخبر السعودية، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويلتقي منتخب الشباب نظيره اللبناني عند الساعة الثانية والنصف عصرا على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في لقاء ودي يجمع الطرفين مرة أخرى، بعد أن التقيا أول من أمس وانتهى بفوز المنتخب الوطني بهدفين لهدف.

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