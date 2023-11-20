برشلونة يعلن إصابة غافي بقطع في الرباط الصليبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرّض لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي، ما يعني انتهاء موسمه الكروي منطقيا وبالتالي صعوبة مشاركته في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل، كما أعلن النادي الكاتالوني في بيان، الاثنين.
وقال برشلونة: يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن هذا النوع من الإصابة يتطلب أكثر من ستة أشهر ما يضع مشاركة غافي في كأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 موضع شك.
وتعرّض اللاعب البالغ "19 عاماً" للاصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء. وفرض غافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة.
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