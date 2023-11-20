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برشلونة يعلن إصابة غافي بقطع في الرباط الصليبي

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرّض لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي، ما يعني انتهاء موسمه الكروي منطقيا وبالتالي صعوبة مشاركته في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل، كما أعلن النادي الكاتالوني في بيان، الاثنين.

وقال برشلونة: يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن هذا النوع من الإصابة يتطلب أكثر من ستة أشهر ما يضع مشاركة غافي في كأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 موضع شك.

وتعرّض اللاعب البالغ "19 عاماً" للاصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء. وفرض غافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة.

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