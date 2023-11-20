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الكشف عن سر الشرط الجزائي لألونسو مع ليفركوزن

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن الألماني، أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد المدرب تشابي ألونسو مع الفريق الألماني، على عكس التقارير الصحافية الأخيرة.

ويقضي المدرب الإسباني موسما استثنائيا مع الفريق الألماني، وربطته وسائل إعلام بأندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول.

ويملك ألونسو عقدا مع ليفركوزن حتى 2026، وذكرت "بيلد" الألمانية أنه يملك شرطا جزائيا، كونه بات ضمن خيارات ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ.

ونفى فرناندو كارو التفاصيل التي نقلتها "بيلد"، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد أي شرط جزائي في العقد الذي وقع مع تشابي ألونسو الصيف الماضي، مضيفا: لا نحتاج إلى شرط، لدينا علاقة جيدة جدا مع تشابي، وهو يعلم أننا ناد جاد، في النهاية، لن نجبر أي شخص على البقاء إذا كان لا يريد البقاء، نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة تجعلك تشعر حقا في البقاء وهذا هو هدفنا.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

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