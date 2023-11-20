كأس آسيا.. التبرع بعوائد تذاكر المباريات للشعب الفلسطيني

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 عن التبرع بعوائد تذاكر مباريات البطولة لدعم حملات الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وسيتم تخصيص عوائد التذاكر لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.



وتقام البطولة القارية في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير 2024.

وتلعب مباريات البطولة على تسعة ملاعب، حيث يتنافس 24 منتخباً وطنياً تم توزيعها على ست مجموعات، ومن ضمن هذه الملاعب سبعة استضافت مباريات كأس العالم 2022، وهي لوسيل والبيت وخليفة الدولي والجنوب وأحمد بن علي والثمامة والمدينة التعليمية، إلى جانب ملعبين آخرين هما ستاد جاسم بن حمد وعبدالله بن خليفة.