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التعويض شعار البرازيل والأرجنتين في سوبر كلاسيكو

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستضيف البرازيل التي تتعرض لضغوط شديدة من جماهيرها، منافستها الأرجنتين اليوم، فيما تسعى أوروجواي إلى الحفاظ على الزخم أمام بوليفيا، وتحاول بيرو تحقيق فوزها الأول على حساب المتألقة فنزويلا، خلال جولة جديدة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وتأمل الأرجنتين، بتحقيق فوز معنوي ومصالحة جماهيرها، بعد الخسارة الأخيرة والوحيدة في التصفيات حتى الآن أمام أوروجواي 0-2، وهي التي تتصدر الترتيب العام برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، أما المنتخب البرازيلي فأخفق في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات وكانت آخرها الخسارة أمام كولومبيا 1-2، ما أعادها إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد سبع نقاط، ناهيك عن الاعتبار المعنوي لأهمية المواجهة أمام الأرجنتين خصوصا في عقر دار المنتخب البرازيلي.
وصرح مهاجم المنتخب البرازيلي جابرييل مارتينيلي: "فريقنا يتطور، ولكننا جميعا نلعب في أندية كبيرة، لدينا مسؤوليات وضغوط. كل من يلعب للمنتخب البرازيلي يعرف مدى ثقل ارتداء هذا القميص".
وأضاف: "نحن نعلم أهمية هذه المباراة التي طالما حلم الجميع بلعبها، وخصوصا في ماراكانا. تحدثنا عنها مع المدرب فرناندو دينيز.. هذه المباراة يجب أن تحدث بسرعة، لأنها مباراة يجب أن ترغب في خوضها. يجب أن تقدم أفضل ما لديك لتحقيق الفوز. إنها مباراة مهمة للغاية في إطار هذه العملية".
لكن، "ما يزيد الطين بلة" بالنسبة للبرازيليين هو غياب خمسة أساسيين، في مقدمهم نجم الهلال السعودي نيمار ومهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور.
لكن الفرصة قد تكون سانحة أمام المنتخب البرازيلي الذي لم يخسر على أرضه قط في تاريخ التصفيات، وذلك بعدما تلقت الأرجنتين خسارتها الأولى على يد الأوروجواي 0-2 الخميس الماضي، حيث اعترف ليونيل ميسي، النجم المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات والذي قاد منتخب بلاده إلى معانقة كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما بأن منتخبه لم يكن في حالة جيدة.
وقال ميسي: "لم نشعر أبدا بالراحة. أفضل عدم قول ما أفكر فيه. لكن على الشبان التعلم من المخضرمين لاحترام هذا الديربي (عن مواجهة الأوروجواي). يجب أن يتعلموا قليلا مما حصل".
من جهته، عبر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، عن دعمه للاعبيه قبل الموقعة المنتظرة مع البرازيل "هناك مباراة صعبة جداً تنتظرنا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا. أعتقد أن هذا الفريق أظهر مرات عديدة قدرته على النهوض".
وفي ظل الضبابية حول مستقبله الدولي، قد تكون هذه المباراة الأخيرة لميسي على أرض البرازيل بعد تاريخ حافل من المواجهات التي جمعت البلدين، حيث خسر ابن الـ36 عامًا النهائي الشهير لكأس العالم العام 2014، أمام ألمانيا في ماراكانا، لكنه عاد وقاد ألبيسيليستي للفوز بلقب كوبا أميركا على الملعب ذاته العام 2021، وبمواجهة أصحاب الأرض. ومن ثم ألغيت المباراة الأخيرة بين المنتخبين في ساو باولو بعد دقائق من انطلاقها، وبطريقة مثيرة للجدل بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس "كورونا" ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022.
وللدلالة على ضراوة المواجهة بين المنتخبين، يتفوق المنتخب البرازيلي في المواجهات المباشرة بـ 46 انتصارا مقابل 41 للأرجنتين، و26 تعادلا.
من جهته، أعرب المهاجم الصاعد إندريك، عن سعادته بتواجده في المنتخب البرازيلي الذي سيواجه الأرجنتين، و"رؤية ميسي عن قرب"، لكنه أوضح أن الأفضل في التاريخ بالنسبة له هما بيليه وكريستيانو رونالدو.
وقال في مؤتمر صحفي: "إن ميسي استثنائي، إنه الأفضل في العالم اليوم، والقدرة على اللعب ضده ورؤيته عن قرب ستكون تجربة رائعة"، في إشارة إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.
لكنه أوضح، أن "بيليه ما يزال فريدا ولن يقترب أحد مما فعله"، وأشار أيضا إلى أنه "من المعجبين بكريستيانو رونالدو".
وقال إندريك: "إنه لا يعرف ما إذا كان سيبدأ أساسيا ضد الأرجنتين، وأنه يحترم قرارات المدرب فرناندو دينيز، الذي قال: "إنه يفضل التعامل مع هذا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا "بهدوء وحذر".
وتعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب الصاعد على أن ينتقل إليه رسميا في في منتصف العام 2024 عندما يبلغ 18 عاما.
وقال اللاعب: "ما يهمني هو أن يفوز الفريق، وإذا كان علي أن ألعب، فأنا أريد المساعدة".
ويتطلع منتخبا الأوروجواي وكولومبيا للبناء على انتصاريهما الأخيرين، وذلك عندما يواجهان بوليفيا والباراجواي تواليًا.
وأتاح فوز الأوروجواي على الأرجنتين المجال إلى التقدم للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن الأرجنتين المتصدرة، لذا تبدو الفرصة سانحة أمام رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، لإنهاء العام بأفضل طريقة ممكنة.
وتصب كل التوقعات في مصلحة فوز الأوروجواي أمام بوليفيا المتعثرة والتي تحتل المركز التاسع قبل الأخير بثلاث نقاط فقط أحرزتها في المرحلة السابقة، بفوز يتيم على بيرو 2-0.
من جهة أخرى، تأمل كولومبيا بقيادة نجم ليفربول لويس دياز، الذي دك شباك البرازيليين بهدفين رأسيين قاتلين منحا بلاده الفوز، إلى تثبيت مكانها بين الثلاثة الأوائل عندما تواجه الباراجواي.
وفيما تحتل كولومبيا المركز الثالث بتسع نقاط، تأتي الباراجواي سابعة بخمس نقاط من فوز وتعادلين.
وأعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أن الظهير الأيسر ديفير ماتشادو، سيغيب عن منتخب بلاده في مباراة الباراجواي، بسبب "مشاكل بدنية ستمنعه من أن يكون لائقا" للمشاركة.
وأشار الاتحاد اللاتيني في بيانه، إلى أن "الطاقم الطبي للفريق الوطني أجرى الاختبارات اللازمة للاعب، وانتظر وجود تحسن في حالة اللاعب، إلا أنها أكدت الإصابة، وهو الوضع الذي تم إبلاغ اللاعب به".
ومن المقرر، أن يعود صاحب الـ30 عاما إلى فرنسا خلال الساعات المقبلة لبدء البرنامج التأهيلي مع فريقه لنس.
وتعد هذه هي الضربة الثانية التي يتلقاها "لوس كافيتيروس" قبل مواجهة باراجواي في أسونسيون، بعد تأكد غياب المدافع المخضرم دافينسون سانشيز بداعي تراكم البطاقات الصفراء.
وتحتل كولومبيا المركز الثالث بـ9 نقاط من فوزين و3 تعادلات.
من جهة أخرى، تلعب الإكوادور السادسة مع ضيفتها تشيلي الثامنة، فيما تحل فنزويلا الرابعة والطامحة إلى التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها ضيفة على بيرو متذيلة الترتيب.
وواصل منتخب الإكوادور، استعداداته لمواجهته المقبلة أمام تشيلي بمران مغلق.
ونشرت إدارة الإعلام بالاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، "فيديو" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاحتفال اللاعبين بعيد ميلاد المهاجم مويسيس كايسيدو، من داخل مقر تدريباته في العاصمة كيتو، والذي شارك فيه أيضا المدرب الإسباني فيليكس سانشيز.
وسادت أجواء من الضحك والمرح بين اللاعبين خلال الاحتفال بعيد ميلاد المهاجم الذي أتم عامه الـ26.
ويستعد "التري" لمواجهة تشيلي وسط ظروف صعبة، حيث بات في حكم المؤكد غياب 7 لاعبين سواء للإصابة أو للإيقاف.
ويجد المدرب الإسباني سانشيز نفسه مضطرا لإيجاد بدائل لثنائي الدفاع بيرفيس إستوبينيان وجوانر تشافيز والحارس مويسيس راميريز، وثنائي الهجوم إينر فالنسيا وجون يبواه، للإصابة، إضافة إلى بييرو إينكابيي وخوسيه ثيفوينتيس للإيقاف.
واختتم المنتخب الإكوادوري تدريباته أمس، قبل أن يستقر سانشيز على التشكيل الذي سيخوض المباراة التي يسعى فيها أصحاب الملعب إلى العودة لدرب الانتصارات بعد تعادلين سلبيين أمام كولومبيا، ثم فنزويلا.
وتمتلك الإكوادور 5 نقاط في المركز السادس، من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة كانت في الجولة الافتتاحية بهدف على يد بطل العالم، الأرجنتين. -(وكالات)

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