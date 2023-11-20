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لوكلير: لولا سيارة الأمان لفزت بسباق لاس فيجاس

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف سائق فيراري شارل لوكلير، بأن فرصه بالفوز في سباق لاس فيجاس تبخرت مع دخول سيارة الأمان.
ودخلت سيارة الأمان للمرة الثانية في سباق لاس فيجاس، بهدف تنظيف المسار من قطع متناثرة عقب الاحتكاك بين سيارتي ماكس فيرستابن وجورج راسل، والتي تلقى على إثرها البريطاني عقوبة 5 ثوان، حيث اعترف بأنه لم ير سيارة فيرستابن.
وبينما منحت سيارة الأمان سيرجيو بيريز وقفة صيانة مجانية، حيث عاد للمركز الثاني بإطارات جديدة خلف لوكلير، قرر الأخير البقاء على المسار للحفاظ على مركزه، خصوصا وأن وقفة صيانته كانت قبل خمس لفات.
لكن ومع تلاشي الفوارق بين السيارات بسبب سيارة الأمان، تمكنت سيارتا ريد بول من الضغط من جديد وتجاوزه، قبل أن ينجح في النهاية في استعادة المركز الثاني من بيريز.
ورغم سروره بالنتيجة، كشف لوكلير أن الفوز كان ممكنا لولا سيارة الأمان، وقال: "أمر بمشاعر مختلطة، من ناحية، أنا مسرور جداً بالأداء اليوم".
وأكمل: "لم نترك أي شيء للصدفة، حتى المنعطف الأخير من اللفة الأخيرة، قدمت كل ما بوسعي لاستعادة المركز الثاني، لكن من جهة أخرى، أنا محبط، أعتقد حقاً أننا كنا قادرين على الفوز لولا سيارة الأمان".
وتابع: "من ثم للأسف جاءت سيارة الأمان. ماكس وتشيكو توقفا، وبقيت مع إطاراتي بعمر خمس لفات على المسار، وبعد أن بردت كان من الصعب جداً الانطلاق خلف سيارة الأمان على تلك الإطارات. حينها خسرت السباق، كما قال ماكس، القسم الأخير من السباق كان ممتعاً جداً مع جرعات مرتفعة من الأدرينالين، لقد استمتعت به حقاً".
ويرى لوكلير، أنه حتى لو دخل إلى منصة الصيانة خلف سيارة الأمان، فإن النتيجة لم تكن لتتغير، وقال: "من السهل القول لاحقاً.. ماذا لو. لكنني لم أكمل سوى 5 لفات مع تلك الإطارات. بالمقابل، لم أكن أعلم الخطوة التي سيتخذها ماكس وتشيكو خلفي".
واختتم: "لو لم يتوقفا، فإن البقاء خلف سيارتي ريد بُل يعني صعوبة كبيرة جداً في التجاوز".
من جهته، يرى فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن لاس فيجاس "تستحق" سعي الفورمولا 1 لجلب السباقات إليها، والتركيز على تقديم استعراض كبير.
وحققت "ليبرتي ميديا" أخيراً أحد أكبر أهدافها في السوق الأميركي، عبر جلب سباقات الفورمولا 1 إلى مدينة لاس فيجاس الشهيرة، لكن ظهرت بعض الأصوات المنتقدة للحدث، وكذلك عبر بعض السائقين عن عدم رضاهم عن كمية الاستعراض خلال الجولة.
حتى إن فيرستابن صرح بأنه شعر "وكأنه مهرج" أثناء مراسم تقديم السائقين خلال الافتتاح.
لكن وبعكس وجهة نظر الهولندي، يشعر ألونسو أن الجولة تستحق هذه المعاملة المتميزة عن غيرها من الجولات، وقال: "لا بد من القول إن مكاناً كهذا، مع الاستثمارات المصروفة ومكان التسابق، أعتقد أنه يستحق معاملة مختلفة بعض الشيئ، ومزيدا من الاستعراض، لا مشكلة لدي بمزيد من الاستعراض لمثل هذا النوع من الفعاليات".
من ناحيته، يرى لوكلير أن الجولة حملت "الكثير" ويتفق بأنها فرصة لمرة واحدة في الموسم كي تقوم الفورمولا واحد بشيء ما مختلف، وقال: "هناك الكثير بالفعل من الأمور. لكنني أعتقد أنه وفي حال لم تقم البطولة بمثل هذه الأمور هنا، فلن تقوم بها في أي مكان آخر".
وتابع: "في مكان مثل فيجاس، فإن على الفورمولا 1 استغلال الفرصة. إن كان ذلك يعني مزيداً من الاستعراض في الجولة، فإنها ستكون فرصة رائعة".
إلى ذلك، قال فيرستابن عقب تتويجه بسباق جائزة لاس فيجاس: "إن هذا السباق كان "شاقا".
وصرح بعد الفوز، "كان سباقا شاقا. حاولت منذ الانطلاق السعي وراء المركز الأول. تقاربت المسافات مع لوكلير.. حدثت أمور كثيرة أثناء السباق، واضطررت إلى استباق بضع سيارات. كان سباقا جميلا ومسليا".
وغير فيرستابن، الذي توج بلقب البطولة للعام الثالث على التوالي الشهر الماضي، رأيه بخصوص سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، إذ كان وصفه سلفا بأنه "استعراض بنسبة 99 % ورياضة بنسبة 1 %".
وقال: "كان مسليا. ساعدني نظام الحد من قوة السحب كثيرا وتمكنت من الدفع. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. نحن قد استمتعنا. لدي رغبة في العودة إلى هنا العام المقبل وتكرار الشيء نفسه". -(وكالات)

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