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إصابة جافي تعكر صفو إسبانيا وتهدد طموحات برشلونة

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف نادي برشلونة أمس، التشخيص النهائي لإصابة جافي نجم الفريق.
وأصيب جافي خلال المشاركة في انتصار إسبانيا على جورجيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة "الأخيرة" من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".
وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح أمس لجافي، أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، إضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد".
من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "من المتوقع أن يغيب جافي، بناء على التشخيص الجديد، لمدة 7 أشهر على الأقل، وقد تصل الفترة إلى 9 أشهر".
وفاز الماتادور على جورجيا 3-1، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.
ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، وكان ضمن تأهله ليورو قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.
من ناحية ثانية، كشف تقرير صحفي، عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.
وأشارت، إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة، وأوضحت أنه عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.
وأردفت: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".
إلى ذلك، دعم فيران توريس نجم إسبانيا، زميله جافي عقب تعرضه للإصابة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نرسل دعمنا لجافي، ولا نعرف مدى خطورة إصابته، لكن الطريقة التي غادر بها الملعب تشير إلى إنها إصابة خطيرة".
وأضاف توريس الذي احتفل بهدفه في اللقاء، بقميص جافي لدعمه: "نأمل بأن يتعافى في أسرع وقت.. نخرج بشعور حلو ومر لأن جافي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وندعو الله ألا تكون إصابته خطيرة". -(وكالات)

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