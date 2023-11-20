توقع سيناريوهات مهمة مرتبطة بنتيجة مباراة السعودية.. كساب تعيش فرحة وانتكاسة في الدوري السعودي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

سيناريوهات مهمة مرتبطة بنتيجة لقاء السعودية

يتحدث معنيون في الشأن الكروي المحلي، عن توقعات بظهور ملفات مهمة في الكرة الأردنية، بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره السعودي، التي تجري اليوم الثلاثاء، على ستاد عمان، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتلعب نتيجة المباراة وأداء المنتخب في مباراة اليوم، منعطفا مهما في المرحلة المقبلة، حيث ستكون الخسارة بيئة خصبة لإحياء الكثير من الاحتمالات، من ضمنها البحث عن مدرب أجنبي لنهائيات كأس آسيا، وما تبقى من تصفيات، أو الضغط على المدرب الحالي للمنتخب الحسين عموتة، بضرورة إحداث ثورة إيجابية، والعمل على تجنب الأخطاء التي وقع بها في المرحلة الماضية، من ضمنها التشكيلة التي أثارت جدلا كبيرا، وأداء المنتخب المتراجع في المرحلة الماضية.

كما ستحيي نتيجة المباراة، موضوع المدرب المحلي المفقود في المنتخب الأول، رغم تصريحات عموتة في أكثر من مناسبة عن رغبته بالاستعانة بمدرب محلي، دون أن يتحقق ذلك، ما فتح باب التكهنات، بأن المنتخب ربما ينتظر انتهاء مدرب محلي من مهمته الحالية، قبل إعلان استقطابه.

كما سيتم النظر في الشهر المقبل، بمسألة تواجد مدربي لياقة بدنية في المنتخب الوطني، ومعرفة فيما إذا كان المنتخب يحتاج لمدربي لياقة أم لمدرب واحد.

نتيجة مباراة يوم غد أيضا، ربما تلعب دورا في مسألة البحث باستمرار دوري المحترفين أو تأجيله، من خلال ترحيل ما تبقى من مباريات إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس آسيا، بحيث يتم لعب مباريات الجولة المقبلة ومن ثم التأجيل، في حال طلب مدرب المنتخب ذلك رسميا، أو إعلان الاستمرار في المباريات.

كما أن نتيجة مباراة يوم غد، ربما تحدث اهتزازا في بعض المناصب في الاتحاد في حال كان الأداء والنتيجة سلبيتين.

وكانت معلومات أشارت إلى تواصل الجهاز الفني الحالي مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة عدنان حمد، وتبادل الحديث عن المنتخب، أملا في الاتفاق على نقاط تصب في مصلحة النشامى في مباراة السعودية المهمة جدا.

ويسعى اتحاد كرة القدم، بكل ما أوتي من إمكانات، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة السعودية، من خلال عقد لقاء مع المنتخب لتحفيزه، أو رصد المكافآت، وما شابه من خطوات تحفيزية. ويعول الشارع الرياضي المحلي على المنتخب، لتحقيق الفوز من خلال الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، ومن ثم إحداث منعطفات مهمة وإيجابية في مسيرة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، حيث يرى المشجعون أن الفوز على السعودية يعيد الأمور إلى نصابها، ويضفي حالة من الاستقرار على المنتخب، ويمنحه فرصة أفضل للتقدم في المنافسات المقبلة، فيما الخسارة تعني ظهور سيناريوهات مقلقة.

يشار إلى أن هناك آراء فنية تطالب المنتخب باستثمار أوضاع المنتخب السعودي وتحقيق الفوز، مستندين في ذلك إلى أن هناك عناصر أساسية مهمة في المنتخب السعودي غائبة لأسباب متعددة، فيما اللاعبون الآخرون نادرا ما يشاركون في الدوري السعودي، بسبب الاعتماد الكبير على المحترفين الأجانب، ما يعزز من حظوظ النشامى بالفوز في حال كانوا في وضعهم الطبيعي.

كساب.. فرحة وانتكاسة في الدوري السعودي

لم تكتمل فرحة حارسة المرمى الأردنية المحترفة في فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم روند كساب، عندما تسلمت جائزة أفضل حارسة مرمى في الدوري السعودي عن الشهر الأخير، قبل أن تستقبل شباكها 3 أهداف في المباراة أمام النصر. القصة بدأت عندما قام القائمون على الدوري السعودي، وبناء على التصويت، باختيار روند كساب، أفضل حارسة مرمى في الشهر الأخير من الدوري، حيث تم تسليم الجائزة لحارسة المرمى قبيل انطلاق مباراة الأهلي أمام النصر في اللقاء الذي انتهى بخسارة الأهلي 0-3، حيث لم تقدم كساب المستوى المطلوب، وتسببت بجانب من الخسارة، إلى جانب زميلتها المدافعة الأردنية في الأهلي السعودي آية المجالي.

ماليزيا تحرم يزن العرب من اللعب مدى الحياة

اتخذ الاتحاد الماليزي لكرة القدم، قرارا يقضي بحرمان لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، من اللعب في المنافسات الماليزية مدى الحياة.

وجاء هذا القرار على خلفية تصرفات اللاعب خلال احترافه في فريق سيلانغور الماليزي، من خلال الاعتداء على الحكم في إحدى المباريات.

ويقضي القرار بحرمان اللاعب نهائيا من العودة إلى ماليزيا، فيما لا يؤثر هذا القرار على احتراف اللاعب في أي من الدوريات الأخرى، ما يعني أن العرب سيظهر قريبا في صفوف ناد جديد محلي أو خارجي باستثناء الفرق الماليزية.

ناد يلتقي نصار ويطلعها على تفاصيل مهمة

التقى أحد رؤساء أندية الدرجة الثانية، مع أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، لاطلاعها على بعض التفاصيل التي وصفها بالمهمة والتي تستحق متابعتها، بعد أن حدثت خلال منافسات الدوري.

وزار رئيس النادي مقر اتحاد الكرة، والتقى بالأمين العام، التي طلبت منه تقديم شكوى رسمية، من أجل النظر بها من قبل اللجنة التأديبية المحايدة والشفافة، للاطلاع عليها قبل اتخاذ القرار النهائي، وهو ما فعله النادي بانتظار اجتماع "التأديبية".

مدرب يحصل على راتبه بعد رسالة للإدارة

تمكن مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، من الحصول على راتبه الشهري، بعد رسالة بعثها إلى إدارة النادي.

المدرب المعروف بخلقه الضيق، خاطب النادي في رسالة مفادها أنه لن يحضر التدريب إذا ما حصل على راتبه، ما دفع الإدارة للإسراع في تأمين الراتب الذي تم صرفه للمدرب الذي انتظم في العمل.







اللاعب يزن العرب خلال مشاركته بالدوري الماليزي - (من المصدر)

كواليس النجوم

* حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، موعدا لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأولمبي.. المنتخب جاء في المستوى الثالث إلى جانب تايلند والكويت والإمارات.

* طاقم الحكام الأردني برئاسة حكم الساحة محمد عرفة، يتواجد في نفس الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأولمبي لكرة القدم في السعودي.. عرفة ورفاقه سيقودون مباراة الكويت وأفغانستان، فيما يتواجد المنتخب الأولمبي في معسكر تدريبي في السعودية.

* لاعب منتخب وطني في لعبة جماعية غير كرة القدم، يعمل عتالا في إحدى المنشآت، في ظل شح ما يحصل عليه من فتات من الدنانير من لعبه في النادي والمنتخب.

* الأمطار الغزيرة التي هطلت أربكت برنامجا تدريبيا للمنتخب الوطني ونظيره السعودي الذي كان مقررا يوم أمس على ستاد عمان.. القائمون على الملعب وبالتعاون مع مراقب المباراة، قرروا نقل تدريب أمس للمنتخبين من ستاد عمان إلى ملعب البترا من أجل الحفاظ على أرضية ستاد عمان، لاستقبال مباراة الأردن والسعودية اليوم، بتصفيات آسيا المشتركة.

* في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، هناك لاعبات يتغيبن عن المباريات لأسباب كثيرة من ضمنها غياب المزاج في اللعب، نتيجة غياب أي مردود مادي حتى لو كان ضعيفا.. أحد الأندية افتقد لخمسة من عناصره الأساسية في المباراة الأخيرة بدوري الدرجة الأولى، في مشهد يجسد حاجة الدوري لاهتمام أكبر من جميع أركان اللعبة.

* لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اشتكوا من عدم قدرة ناديهم على تأمين لباس خاص بالتدريبات، خلال نزول المطر، اللاعبون تدربوا يوم أمس تحت الأمطار وبلباس عادي، ما أثار امتعاضهم. التفاصيل المالية تلعب دورا مهما في عدم قدرة الأندية على توفير اللباس المطري المناسب، حيث تعاني الأندية من أزمات مالية لا تنتهي.