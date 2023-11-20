-->

Tuesday, 21 November 2023 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطراونة وفوزي يديران مباراة الوحدة والشرطة بـسلة وصل

11/20/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






أسند المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، مهمة إدارة مباراة الوحدة السوري والشرطة العراقي في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، إلى الحكمين الأردنيين محمد الطراونة ومحمد فوزي.
وتحتضن صالة الفيحاء في دمشق، عند الساعة الثامنة من مساء يوم بعد غد، أولى مواجهات المجموعة الثانية ببطولة "وصل"، والتي تضم إلى جانبهما فريق الرياضي بيروت اللبناني، بعد انسحاب فريق أرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة والأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
وشارك الطراونة وفوزي، في إدارة مباريات الجولة الأولى من دوري سوبر غرب آسيا عن مباريات المجموعة الأولى، حيث أدار الطراونة مباراة اتحاد أهلي حلب السوري والنفط العراقي (79-72)، فيما أدار فوزي مباراة الحكمة اللبناني وغورجان الإيراني (74-86) والتي أقيمت في قاعة أنطوان شويري بملعب نادي غزير اللبناني.
ويتواجد محمد الطراونة ومحمد فوزي، في قائمة النخبة - التي انضم إليها مؤخرا الحكمان أحمد ملكاوي وإلهام خزنة – ويعد الحكمان الخيار الأول للاتحادين القاري والدولي في عملية إسناد مهمة إدارة المباريات الدولية لهما، وبما يجعلهما خير سفيرين للأردن بالتحكيم في المحافل الخارجية، وبما يعكس أيضا ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكم الأردني وكفاءته على إدارة كبرى المباريات.
ويؤكد الطراونة وفوزي، أن تواجدهما لإدارة هذه المباريات، يمثل مسؤولية كبيرة لهما من أجل تمثيل الأردن والحفاظ على مستوى تقييمهما وضمان تواجدهما في قائمة النخبة، التي يتواجدان فيها منذ نحو 5 سنوات.
ويرى الطراونة، أن تضاؤل فرصهما في إدارة المباريات القوية المحلية بعد تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة، يضاعف من مسؤوليتهما خارجيا للحفاظ على مستواهما والحظور الذهني والبدني، مشددا على أن تحكيم مباريات دوري الفئات العمرية لا يترك انعكاسات في جاهزية حكام النخبة.
ويأتي الاختيار المتواصل للحكمين الأردنيين، لتميزهما في إدارة المباريات المحلية والدولية، والمتمثلة بنوافذ التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية للجنسين، فضلا عن مشاركتهما في تحكيم الألعاب الشاطئية العالمية لثلاثيات كرة السلة.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، اختار ثمانية حكام أردنيين (ساحة ومراقب)، ضمن قائمة الحكام الدوليين الجديدة التي أعلنها في آب (أغسطس) الماضي، والممتدة من العام 2023 وحتى العام 2025، وضمت كلا من: ناصر أبو راشد، بهاء الخطيب، فوزي طه، بعد إتمامهم إجراءات الحصول على دور المراقب "المفوض"، فيما نجح حكام الساحة؛ إلهام خزنة وخلدون الديسيت ومحمد الطراونة وأحمد اليوسف ومحمد فوزي، في اجتياز الاختبارات النظرية والعملية اللازمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، ليتم ضمهم بشكل رسمي إلى القائمة الجديدة.

MENAFN20112023000072011014ID1107461071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث