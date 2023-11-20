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اتحاد عمان والإنجليزية يتطلعان لمواصلة انطلاقتهما المثالية في سلة الناشئين

11/20/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يسعى فريق اتحاد عمان إلى مواصلة عروضه القوية في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق نجوم الإنجليزية عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الفحيص، ضمن ذهاب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى، فيما تحتضن صالة الأرثوذكسي بالتوقيت ذاته مباراة فريقي نجوم الأرثوذكسي والمقاولون عن مباريات المجموعة الثانية.
وتقام اليوم أيضا ثلاث مباريات، في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة عند الساعة 5 مساء عن المجموعة الأولى، فيما يقام لقاءان عن المجموعة الثانية، الأول يجمع بين الإنجليزية ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء، فيما يلتقي الأهلي والجبيهة عند الساعة 8 مساء، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.
وكان فريق اتحاد عمان، حقق فوزا عريضا على نظيره الرياضي بنتيجة (102-59) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة عن مباريات المجموعة الأولى، التي يتصدرها الأرثوذكسي برصيد 8 نقاط، فيما قفز فريق اتحاد عمان للمركز الثاني بين ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على فريقي نجوم الأردن والرياضي، اللذان حلا في المركزين الثالث والرابع، ويأتي فريقا نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين لكل فريق.
وبرز محمد آدم في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 30 نقطة و15 متابعة بفاعلية 34، يليه حمزة شعبان بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة و2 ستيل بفاعلية 28، فيما برز اللاعب زين عواملة من جانب الرياضي بتسجيله 10 نقاط و9 متابعات وتمريرة حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 14.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام لفريق اتحاد عمان 42 % (39 من 92) مقابل 33 % للرياضي (23 من 68)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل اتحاد عمان من داخل القوس 49 % (34 من 69) مقابل 42% (21 من 50) للرياضي، و21 % من خارج القوس (5 من 23) مقابل 11 % (2 من 18) و79 % من خط الرميات الحرة (19 من 24) مقابل 32 % للرياضي (11 من 34).

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