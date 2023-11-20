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الأولمبي يواجه قطر بأهداف مشتركة وأوراق فنية مكشوفة

11/20/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، نظيرة القطري على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في ختام مشاركة المنتخبين بالبطولة الودية التي تستضيفها السعودية، بمشاركة أربعة منتخبات هي قطر والسعودية وأستراليا إضافة إلى المنتخب الوطني.
وتعد المشاركة الاردنية في البطولة، ضمن الخطة التي وضعها اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهاز الفني، في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، والتي يطمح من خلالها المنتخب الوطني إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويبحث المنتخب عن تحقيق فوز معنوي، يضاف للمكاسب الفنية المتنوعة التي تمنح الجهاز الفني بقيادة عبد الله ابو زمع فرصة معرفة نقاط الضعف في أداء المنتخب والأخطاء الفنية للاعبين للعمل على تصويبها خلال فترات الإعداد، وفي الوقت نفسه، تعطي رؤية كاملة عن الإيجابيات لتعزيزها وبناء منظومة مميزة للمنتخب من الناحيتين الدفاعية والهجومية.
وضرب المنتخب الوطني أكثر من عصفور بحجر واحد في مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي، وعلى الرغم من الخسارة غير المستحقة بهدفين لهدف، كان الأداء جيدا في الواجبات الدفاعية والهجومية، وجرب أبو زمع أكثر من طريقة لعب، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين.
المنتخبان يدخلان مباراة اليوم بأوراق مكشوفة، وبالأهداف والظروف نفسها، حيث تعثر المنتخب القطري أمام المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف في مباراته الأولى.
وتابع المدير الفني للمنتخب القطري، البرتغالي أليدوفالي، مباراة المنتخب الوطني أمام السعودي، ورصد إمكانيات اللاعبين ونقاط ضعفهم الفني، والحال ينطبق على أبو زمع الذي يدرك صعوبة المهمة وقوة وإمكانيات المنتخب القطري.
ويملك أبو زمع خيارات فنية واسعة في مختلف الخطوط، القادرة على تنفيد التعليمات والواجبات، ورغم غياب الثلاثي أحمد الجعيدي، أمين الشناينة، ومهند أبو طه، تزخر القائمة بـ26 لاعبا، وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.
في الجهة المقابلة، تضم قائمة المنتخب القطري أيضا 26 لاعباً هم: أمير حسن، علي نادر، أسامة الطيري، انس عبد السلام، يوسف عبدالله، أيوب العلوي، أحمد رياض، الهاشمي الحسين، حسن الغريب، عبد الرحمن، رأفت وفارس سعيد، محمد مناعي، سيف الدين حسن، عبد الرحمن راشد، يوسف علي، أحمد السعيد، عبد الله العلي، جاسم الزراع، عبدالله يوسف، خالد علي، لطفي ماجر، علي المري، محمد عياش، محمد خالد جودة، مصطفى السيد ويوسف عامر.

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