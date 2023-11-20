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اختتام فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثالثة

11/20/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتم اليوم مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثالثة لهذا العام والذي انطلق تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش" بتنظيم من بيت الفلسفة بالفجيرة.

وقدم الدكتور مجدي عبد الحافظ أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان ، اطروحته حول" الإنسان المعاصر وصراع القيم "
وعرض الدكتور علي الكعبي من الإمارات تجربة واستراتيجية دولة الإمارات حول" أهمية تعليم الفلسفة ".
فيما ناقش الدكتور حسن حماد من مصر موضوع" الفن والتسامح ".

وتساءل دكتور جيكوب داهل رينتورف هل كوكبنا في خطر ؟ وما السبيل إلى إنقاذه ؟

وتحاور الدكتور عبدالله السيد ولد أباه في موضوع " من غريزة البقاء إلى حب الحياة "

وأعلن الدكتور أنور مغيث من مصر البيان الختامي للمؤتمر .

وأفضى المؤتمر إلى اقتراح التوصيات الآتية:

-1- تأكيد أهمية دور بيت الفلسفة عربيا وعالميًا وتطوير نشاطه المتنوع، حيث يشمل على برامج ترجمة و تأليف و حوار و ورش عمل و التي من شأنها تأكيد حضور الفلسفة في

الحياة.

-2- تأكيدًا لدعوة تعليم الفلسفة في العالم العربي في كل مراحل التعليم المختلفة، فضلا عن عقد دورات فلسفية لإغناء الناشئة في مختلف مجالات الوعي الفلسفي.

3-المشاركة في المؤتمرات العالمية الفلسفية بحيث يكون للفلاسفة العرب حضور دائم في دائرة الفلسفة العالمية لنزع الفكرة المسبقة للآخرين عنا، كما يعزز التواصل مع الفلسفةالعالمية بوصفها جزء من تاريخ الوعي الفلسفي المعاصر.

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