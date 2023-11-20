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B12 يساعد على تجديد الأنسجة.. دراسة تكشف

11/20/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت دراسة حديثة، أن فيتامين B12 يقوم بدور رئيسي في إعادة برمجة الخلايا وتجديد الأنسجة، إضافة إلى قدرته على تكوين خلايا الدم الحمراء وتسهيل عمل الحمض النووي الذي يحمي الطفرات الجينية في خلايا جسم الإنسان.
كما أنه يلعب دورا مهما في التطور والوظيفة المستمرة لخلايا المخ والخلايا العصبية، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Nature Metabolism.
حيل بيولوجية
واكتشف فريق علماء، من معهد أبحاث الطب الحيوي IRB في برشلونة، مجموعة جديدة من الحيل البيولوجية أثناء ملاحظة كيف أن عملية إعادة البرمجة الخلوية في الفئران تتطلب كمية هائلة من فيتامين B12.
ثم أكد فريق العلماء النتائج، التي توصلوا إليها في نموذج فأر آخر، لكن كانت هذه المرة على الحيوانات المصابة بالتهاب القولون التقرحي، وهو مرض التهاب مزمن في الأمعاء ناجم عن استجابة مناعية خاطئة تؤدي إلى تلف بطانة الأمعاء الغليظة.
وشهدت الفئران التي أعطيت مكملات فيتامين B12 أن الخلايا المعوية تخضع لعملية مماثلة لإعادة البرمجة الخلوية عندما بدأت في إصلاح بطانة المعدة. وتشير النتائج، إلى أن فيتامين B12 يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من النوبات الناجمة عن الأمراض المعوية.
الطب التجديدي
من جانبه، قال الباحث مانويل سيرانو من معهد IRB: "تكشف نتائج الدراسة النقاب عن دور حاسم لفيتامين B12 في إعادة برمجة الخلايا وإصلاح الأنسجة، بما يبشر بالخير بالنسبة للطب التجديدي، مع إمكانية إفادة المرضى من خلال تحسين التغذية".
وركز الباحثون على إعادة البرمجة الخلوية، وهي عملية تفقد فيها الخلايا هويتها المحددة وتكتسب "تعدد قدرات الجذع الجنيني"، بما يعني بشكل أساسي أنه يمكن تشجيع هذه الخلايا على التطور إلى نوع معين من الخلايا اعتمادًا على عوامل النسخ المعنية.
كما قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة مارتا كوفاتشيفا: "إن مكملات فيتامين B12 تصحح الخلل في الخلايا، مما يؤدى إلى تعزيز وتحسين كفاءة إعادة البرمجة بشكل عام".
تقليل الالتهاب والأمراض المزمنة
وفي دراسة أخرى، تعاون الباحث سيرانو مع علماء من جامعة برشلونة ومستشفى كلينيك في برشلونة حيث اكتشفوا أن فيتامين B12 كان له دور أيضًا في تقليل الالتهاب، مشيرين إلى أن ارتفاع مستويات فيتامين B12 كان له تأثير عكسي على مستويات علامات الالتهاب IL-6 وCRP في مجرى الدم.
وفي الفئران المسنة، لاحظوا أن فيتامين B12 يقلل بشكل مباشر من هذه العلامات، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الاستجابات الالتهابية في الجسم. وتفتح نتائج الدراستين الباب لاستكشاف فيتامين B12 باعتباره حجر الأساس في مكافحة الأمراض المزمنة والحالات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر.
الكمية الموصى بها يوميا
يعد فيتامين B12 من المغذيات الدقيقة، مما يعني أنه لا يمكن الحصول عليه إلا من النظام الغذائي (باستثناء فيتامين D). لكن تبقى هناك حاجة إلى كمية صغيرة فقط، إذ تقدر النسبة اليومية الموصى بها للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا فما فوق هو 2.5 ميكروغرام، وأعلى قليلاً للأشخاص الحوامل (2.6 ميكروغرام) والمرضعات (2.8 ميكروغرام).
مصادر فيتامين B12
يتم امتصاص فيتامين B12 بشكل عام عن طريق، تناول الأسماك والكبد واللحوم الحمراء والبيض والدواجن ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن.
كما يمكن العثور على جميع الكميات الضرورية في الأنواع المدعمة من حبوب الإفطار والحليب النباتي وبدائل اللحوم، إضافة إلى الخميرة الغذائية.
إن الحالة الصحية الأكثر شيوعاً لانخفاض مستويات فيتامين B12 هي فقر الدم، الناتج عن ضعف عدد خلايا الدم الحمراء، مع أعراض تشمل: ضعف العضلات والغثيان والتعب وزيادة معدل ضربات القلب. يمكن لبعض الأدوية والاضطرابات الوراثية والأمراض أيضًا أن تمنع امتصاص فيتامين B12. -(العربية نت)

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