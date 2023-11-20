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شتاء غزة: حلم الشتاء يتحول لكابوس تعيشه عائلات بلا مأوى

11/20/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






مقولة "ضيق لو أنه فرج"، التي يصف فيها كثيرون فصل الشتاء؛ جاءت لهذا العام مطابقة لواقع الحال الذي يعيشه سكان قطاع غزة، وسط حرب إسرائيلية دامية طالت الإنسان والشجر والحجر والبنية التحتية. ووجد سكان القطاع في الشتاء "ماءً حلوا للشرب"، ولكنه تسلل إلى خيامهم المنصوبة مع برد شديد وصل إلى "عظام الأطفال المرتجفين".
يعيش الأهالي في غزة في ظروف صعبة للغاية، حيث أنهم يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك المأوى والمياه والغذاء والرعاية الصحية اللازمة. "كل الناس تستنى الشتاء بحرارة وحب واشتياق إلا نحن الفلسطينيين في غزة، وفي هذا الزمن قد نتمنى ألا تمطر علينا الآن لأننا نعيش في الخيام والبؤس والتشرد"؛ تلك الصورة التي يشرحها أحد النازحين من شمال غزة إلى جنوبها، بعد أن هطلت الأمطار عليها خلال الأيام الماضية.
وقال الرجل الغزي، وهو أب يقف أطفاله حوله على مدخل إحدى الخيم الصغيرة، إنه يؤوي عائلته في هذه الخيمة، ولكن داهمتهم تلك الأمطار وعلى الرغم من انتظارها، إلا أنها كانت سبباً في تدمير محتويات الخيمة المتواضعة التي يستخدمونها منذ نزوحهم.
حالة من التناقض كذلك يعيشها النازحون في غزة، ما بين الفرح بهطل الأمطار وإمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب، كما يقول أحد الأطفال، وبين خوف وهلع الأهالي على أطفالهم من أن يطالهم المرض والبرد والرعشة التي تتداخل مع رعشة الخوف من القصف وصوت المدافع ومناظر الموت المرعبة.
وفي مقطع مصور لأحد الشباب في غزة قام بمشاركته عبر حسابه على الإنستغرام، يقول فيه "كنت أستمتع منذ بدايات تساقط الأمطار، أنتعش في الصباح وأذهب للجلوس على شاطئ غزة، أشرب الشاي الساخن ومن ثم أتوجه إلى عملي".
ولكن الآن يبين ذات الشاب أنه فقد عمله، فقد شغفه، وفقد الرغبة في المتعة بالشتاء، ليس وحده وإنما جميع سكان غزة، الذين باتوا الآن تحت وطأة الحرب والقصف والأمطار التي لا تحميهم الخيام من برودتها، وخاصة الأطفال الذين خرجوا من بيوتهم دون أي احتياطات من الملابس والأغطية، ويقف الأهل حائرين وعاجزين ينظرون إليهم.
في حين بثت إحدى القنوات مقطعاً لأحد الأطفال وهو يضحك فرحاً لهطل الأمطار، ويمسك "دلواً"، يعبئ به الماء المتساقط من أحد مزاريب المياه، علّه يجمع كميات من مياه الأمطار، ويعود بها إلى أهله كنوع من الغنيمة التي فاز بها من "سقيا الله"، وأن الفرج جاء بعد أن باتوا يشربون من مياه لا تصلح للشرب.
وفي مقطع آخر مثير "للحزن والضحك" في ذات الوقت، كما وصفه رواد مواقع التواصل، يظهر شاب يحمل فرشاة أسنانه تحت هطل الأمطار محاولاً البحث عن طريقة لتنظيف أسنانه، بعد أن ضاقت به السُبل لوجود مياه نقية لذلك، فيما تعمد آخر إحضار عبوة "شامبو"، والاستحمام البسيط تحت المياه التي جاءت لـ "تغسل روحه من الوجع ولو لساعات قليلة".
حالة من الرصد الكبير تقوم به مختلف المؤسسات الإنسانية، والإعلامية كذلك، للتحدث عن تبعات فصل الشتاء، والذي لم يبدأ فعلياً، وما يزال فصل الخريف في منتصفه، خاصة بوجود مئات الآلاف بدون مأوى مناسب، أو يعيشون داخل خيم لا تقي ولا تسمن من جوع، يعتليها بعض من أغطية البلاستيك التي قد تتطاير مع أول هبوبٍ للرياح خلال الفترات القادمة.
وعدا عن الخيم غير الكافية، تعتبر التربة الطينية في قطاع غزة، سبباً آخر للمعاناة، إذ ما لبث "الطين" أن يملأ الخيم والشوارع ومحيط المباني التي تتواجد فيها خيم النازحين، ويؤدي إلى وصول المياه إلى "الفراش والغطاء وأرضية الخيمة"، الأمر الذي يزيد الوضع تعقيداً ويلغي تلك الفرحة المشروعة بالشتاء وأمطار الخير.
محمود البربار، أحد الناشطين الإعلاميين في قطاع غزة، كتب يقول "أمطرت السماء في غزة والناس في هذه الخيام لا يسترها من الشتاء إلا النايلون وبعض الأغطية الخفيفة.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، في الوقت الذي تحدث به أحدهم عن أن هذه الخيام أنشئت بجهود شبابية تطوعية في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما يعني عدم توفر الإمكانيات لآلاف العائلات لحماية نفسها وأطفالها من مياه الأمطار وبرد الشتاء.
وفي إحدى المقابلات الصحفية، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين عليا زكي، إن سكان غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع، أيضا هم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذية أساساً، ولكن ما يزيد من صعوبة الوضع هو "ضعف جهازهم المناعي مع قلة الغذاء والتحديات التي يواجهونها الآن، ولا يملكون الضروريات الأساسية التي تحميهم أو تقيهم من خطر الأمراض خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي نشهدها الآن".
وفي مدارس الأونروا للاجئين التي ضمن مئات الآلاف من النازحين، نسبة عالية منهم من الأطفال، لم يأمنوا من هطل الأمطار الذي وصل لكل ما يملكونه من ملابس و‏فراش، ولا شيء يقيهم من برد الشتاء، كونهم خرجوا من بيوتهم وسط رعب وخوف من القصف، من دون أن يكونوا على دراية بما ينتظرهم من آلام في غياهب الظلام والشتاء والصمت.
في هذا الوقت كانت مديرة العلاقات العامة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) جولييت توما، قد تحدثت عن أن الوكالة تركز على تلبية احتياجات السكان في الوقت الحالي، ولكنها بينت أن هناك صعوبة بالغة والوضع على الأرض بائس جداً، وأنه بمجرد هطل كمية صغيرة من الأمطار قد يتسبب في إغراق شوارع غزة لعدم قدرة نظام الصرف الصحي على سحب المياه.
وأظهرت صور تم بثها من خلال العديد من القنوات ومنصات التواصل، قيام عدد من سكان غزة بالبحث عن البدائل للتدفئة خلال الأيام القادمة التي تنتظرهم، وهم يعون تماماً أن الطريق ما يزال أمامهم طويلا، وأن فصل الشتاء لهذا العام لن يكون مصاحباً لفنجان قهوة أو "شاي غزاوي" ساخن على الساحل أو مع الرفاق، ولن يجد فيه أحدهم لحظة مرافقة للموسيقا الهادئة التي قد يقطع هدوءها قصف المدافع "ورائحة الموت".

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