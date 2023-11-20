الملك لبوريل: ضرورة وقف حرب غزة وفك الحصار عليها

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.



وأكد جلالة الملك ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع.



وحذر جلالته من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وشدد جلالة الملك على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.



من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة حماية المدنيين في غزة.



وأشار إلى أهمية دور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.