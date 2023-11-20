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صندوق التنمية والتشغيل يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة عمان العربية

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت اليوم في جامعة عمان العربية مذكرة تفاهم ما بين صندوق التنمية والتشغيل وجامعة عمان العربية وهدفت مذكرة التفاهم التي إلى تعزيز دور صندوق التنمية والتشغيل و جامعة عمان العربية في المجالات التنموية وترسيخ ثقافة العمل الحر والريادة والابتكار في إقامة المشاريع ذات الأولوية ووقع المذكرة عطوفة منصور عودة الوريكات مدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعطوفة الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية
وأشاد الوريكات خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تطلع به جامعة عمان العربية في تعزيز جودة التعليم، وتأمين بيئة تُنمي فكر الطالب ليكون عنصراً فاعلاً ومبدعاً يعود بالنفع على المجتمع، كما ثمن دور الجامعة في سعيها للموائمة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، وتعزير مفهوم الابتكار والريادة لدى الشباب الاردني
وبين الوريكات على هامش توقيع المذكرة أن الحد من مشكلتي الفقر والبطالة جهد وطني يشارك به جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ، وأشار الوريكات ان صندوق التنمية والتشغيل قام برصد مبلغ يقدر بحوالي (3،5) مليون دينار اردني لتمويل الأقساط لطلاب الجامعات ضمن الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام (2022-2026) إيمان من الصندوق بدور الشباب وخصوصا خريجي الجامعات في العمل والانتاج في ظل محدودية الوظائف في القطاعين العام والخاص في كافة المحافظات وترجمتها إلى مشاريع إنتاجية، الامر الذي من شأنه توفير فرص عمل لهم إضافة الى تمويل الاحتياجات اللازمة للمشاريع من التجهيزات واللوازم والمعدات والبنى التحتية ورأس المال العامل وتعزيز ورفع مستويات التأهيل والتمكين وتعزيز مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة في الحد من الفقر والبطالة وإن الصندوق على جاهزية تامة لاستقبال الطلبات من خلال (12) فرع وثلاثة نوافذ تمويلية في (البادية الشمالية والوسطى والجنوبية)
الى ذلك بين رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان أن هذه المذكرة تعد باكورة للتعاون بين الجامعة والصندوق كما أشار الوديان الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل الجزء الأكبر من اقتصاديات الكثير من دول العالم .
يشار الى أن هذه المذكرة تعد أول مذكرة تفاهم ما بين صندوق التنمية والتشغيل وجامعة عمان العربية وسيتبعها توقيع العديد من مذكرات التفاهم

MENAFN20112023000072011014ID1107461049

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