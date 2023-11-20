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الحوار الوطني للحصاد المائي يوصي بالبناء على الحلول الطبيعية وحماية السدود والتربة

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- رسمت توصيات مؤتمر الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي في الأردن، خريطة طريق عمل منهجي وخطة تنفيذية تشاركية، تجمع بين أصحاب الخبرة والاختصاص، والجهود الشبابية في رسم وتنفيذ سياسات الحصاد المائي بشكله المتكامل المطلوب.
وتنسجم توصيات المؤتمر، التي تنفرد "الغد" بنشرها، وأهداف استراتيجية قطاع المياه حتى العام 2040، إزاء تعزيز دور المياه غير التقليدية، والتركيز على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود، جنبا إلى جنب وتشجيع الشباب وإشراكهم في دعم نهج صنع القرار المبني على الدليل العلمي.
وأقرّ الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي، الذي نظمته مؤخرا الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) ووزارات المياه والريّ والزراعة والطاقة والبيئة، بدعم من السفارة الهولندية في الأردن، البناء على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود عبر خطة متكاملة طويلة المدى لحوض سد الملك طلال المائي، خلال الأعوام 2024 - 2026.
وقال المدير التنفيذي لـ (INWRDAM) د. مروان الرقاد، في تصريحات لـ"الغد"، إن الخطة المرتبطة بمقترح مشروع يعمل على حماية التربة في حوض سد الملك طلال، ستكون خلال الأعوام 2024 - 2026.
وأكد الرقاد، ضرورة تشجيع الشباب بدعم نهج صنع القرار المبني على الدليل العلمي، مبينا أن الشبكة قامت بتأمين الموارد المالية، لما يتجاوز عشر منح مالية لطلبة الماجستير، لإعداد بحوثهم ضمن الأولويات الوطنية وفي مواضيع تعتمد على حاجة وزارة المياه والري وذلك خلال الأعوام 2024 – 2026".
كما خلصت توصيات المؤتمر، لتشكيل مجلس للشباب للمشاركة برسم سياسة الحصاد المائي ودعمهم فنيا ليكونوا جزءاً فعالاُ من الحوار الوطني، بحيث سيتكون هذا المجلس من 10 شباب ينتخبهم ما يتجاوز 50 شابا وشابة من الناشطين في المجالات البيئية، وذلك في غضون شهر واحد.
وأكدت ضرورة، دعم أفكار الشباب الريادية في مجال الحصاد المائي وعبر حواضن الابتكار، حيث سيتم الاعلان عن 10 منح مالية للمبتكرين منهم، عبر حاضنة الابتكار في المركز الوطني للبحوث الزراعية وذلك خلال الربع الاول من العام 2024.
وتبنى "الحوار الوطني"، تكرار مبدأ "من الوادي الى السوق" المنفذ في مشروع سد سما السرحان الزراعي، في محافظات أخرى، بحيث خصصت الشبكة 250 ألف دينار، لتنفيذ مشروع مشابه لجمعية سيدات الوالة في موقعها بالقرب من سد الوالة، لخدمة أكثر من 20 سيدة وذلك خلال الربع الأول من العام 2024.
واوصى المؤتمر، بإقامة ورشة عمل للشباب لتعريفهم بالمؤسسات الوطنية المعنية بدعم الابداع وتنمية القدرات، بالتعاون مع المركز الوطني للإبداع، والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتبنى المؤتمر، دعم مبادرة الصحافة البيئية والمقدمة، من قبل خمس شابات كجزء من برنامج بناء المعرفة والتوعية، بالمشروع ليكون هدفهم الاساسي رفع مستوى المواطنة المائية.

MENAFN20112023000072011014ID1107461046

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