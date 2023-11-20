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الحصاد المائي.. أسس راسخة قبل 3 آلاف عام فكيف نبني عليها؟

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- قبل 3 آلاف عام، أبدع الأردنيون الأنباط، بابتكار سبل نوعية للحصول على المياه وتخزينها سعيا لديمومة الحياة.
آمن هؤلاء بأن المياه، عصب الحضارات والمجتمعات البشرية، فانعكست هذه المقولة على ديمومة حضارتهم، وظفروا بجلب المياه من أقاصي الجبال إلى أسفل الوديان، باستخدام تقنيات مذهلة وبعضها ما يزال عصيّا على التفسير.
أنشأ الأنباط مملكتهم في جنوب الأردن وعاصمتها مدينة الرقيم (البترا)، وكانوا بحاجة دائمة لتوفير وتخزين الموارد المائية لضمان ديمومتها، فخزنوها للاستهلاك في مواسم الجفاف، ما حفظ لحضارتهم استمراريتها وانتشارها وفعاليتها لزمن طويل، واجهت خلاله صنوف الحروب والحضارات من أعدائها.
نحن ورثة هؤلاء الأنباط، الذين ابتكروا أساليب الحصول على المياه، وعلينا البناء على ما كان، بالتوسع في سبل الحصاد المائي، لضمان استمرارية الحياة، وسعيا للاكتفاء الذاتي، بالاعتماد على موارد المملكة المائية، عن طريق مشاريع استثمار لكل قطرة من الهطولات المطرية، وتعزيزها في الموازنة المائية، التي صاغت ملامحها الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) بالتعاون مع وزارتي المياه والري والزراعة، وفق خبراء مشاركين في الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي المنعقد مؤخرا.
ففيما يسعى قطاع المياه، نحو المضي في حلول مائية مستدامة، تندرج تحت أولوية تحقيق الأمن المائي الوطني، في ظل محدودية مصادر المياه المتاحة، وارتفاع حجم تحديات الطلب عليها، أوصى مختصون في تصريحات لـ"الغد" بضرورة البناء على الحوار الوطني الثاني لقطاع الحصاد المائي في الأردن، وبمضمونه الشامل، لتكامل عمليات هذا الحصاد، وفق الترابط بين المياه والزراعة والطاقة.
الخبير في المياه الجوفية د. إلياس سلامة، دعا لأهمية استثمار عمليات الحصاد المائي وفق مفهوم يقوم على التوسع في استثمار الهطولات المطرية، وضمن مختلف أشكال الحصاد، بخاصة في المناطق المرتفعة ذات الاحتياجات الأعلى، لا سيما وأنها الأقل تأثرا بالتغيرات المناخية، بالتوازي مع الأهمية الإستراتيجية لتخزين الهطولات في السدود.
وأشار إلى حاجة ذلك لـ"إجراء دراسات مستفيضة، لإقرار سياسات وبرامج"، مضيفا أن "قانون وزارة المياه والري، يجيز إجراء ذلك، إذ تمتلك الوزارة صلاحية قانونية لاتمام ذلك".
وأوصى بضرورة أن تأخذ أي سياسات وبرامج قد تصاغ في إطار الحصاد المائي المتكامل بالاعتبار، كامل المنافع والمضار المترتبة على أي إجراءات مستقبلية، ووفق منطق علمي.
وقال سلامة إن "التربة ثروة هائلة يجب المحافظة عليها، لذلك فبرامج الحصاد لا تقف على مستوى الحصاد المائي بشكله البسيط من أسطح المنازل مثلا، إنما هي زراعة متكاملة".
ومضيا في تحقيق الأهداف اللازمة، فإن اتباع النهج الشمولي، وتعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مفهوم المواطنة المائية؛ متطلبات أساسية للارتقاء بقطاع المياه وحوكمته، ليصبح في مصافّ الدول المتقدمة.
وبهذا الخصوص، أكد خبير سياسات المياه والعضو في الهيئة الإدارية بمبادرة السلام الأزرق الإقليمية د. حكم العلمي، الدور الأساسي الذي يساهم فيه الحوار الوطني الثاني لقطاع الحصاد المائي بالأردن تحت شعار "الشباب في قلب الحصاد المائي"، نحو "الوصول للتكامل بمجال الحصاد المائي"، مشيرا لاعتماده أساسا "على قدراتنا في الحوار الوطني وتحويل المخرجات إلى سياسات وقرارات".
واعتبر العلمي، بأن دعم عمليات الحصاد من مياه الأمطار، "ضرورة لتحقيق التكامل في إدارة مصادر المياه لتقليل الفاقد، بالإضافة لأهميتها في إدارة مصادر المياه بطريقة ذكية، والاستفادة منها بدعم القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى".
ودعا لضرورة حوكمة الحصاد المائي لتشكيل إطار معرفي ودعم السياسات المرتبطة بمشاركة الشباب في صنع القرار، وإيجاد أنظمة للحصاد وحلول معتمدة على الطبيعة، مشيرا الى الحاجة لصياغة إستراتيجيات أو سياسات وخطط للتنفيذ، مؤكدا أهمية تقييم مشاريع الحصاد المنفذة وتقييمها اجتماعيا واقتصاديا.
من ناحيتها، أكدت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أهمية التركيز على المشاركة المجتمعية ومختلف الأطياف المرتبطة في المجال ذاته، وعلى الحوار الوطني للحصاد المائي.
واعتبرت أن الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي، بداية إطلاق الشرارة نحو إمكانية استثمار فكرة الشراكة والحوار وتعميمها على حوار وطني أيضا، بإشراك الفئات الشبابية واطلاع الجميع على مستجدات المبادرة والاستفادة من خلق أفكارهم.
وقالت الزعبي، "سندرس ما يمكن إجراؤه لخلق هذا التنوير في مبادرة السلام الأزرق الإقليمية"، مشيرة لأهمية إجراء "مثل تلك الحوارات الوطنية وبشكل دوري وإطلاع المجتمع الشريك بما ينجز".
وأضافت أن "الأفكار ذات العلاقة بهذا الخصوص، ستنعكس على التفكير وبشكل مستدام، بإجراء مثل هذه الحوارات البناءة والفاعلة وذات الأثر الواضح والمميز بمشاركة المعنيين".

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