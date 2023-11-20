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ارتفاع الحرارة واستمرار الأجواء الباردة.. و3,761 مليون م3 مياه تدخل السدود

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تواصل أمطار الخير هطولها على المملكة، ما يبشر بموسم مطري جيد، بخاصة للمزارعين، وزيادة حصة الفرد من المياه الصيف المقبل.
ووفق تقرير لادارة الارصاد الجوية أمس، يطرأ اليوم، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمالية هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال والوسط في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا شرقا.
كما يطرأ غدا ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، بخاصة في مناطق البادية.
ويطرأ بعد غد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، بخاصة في الشرق، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.
وعلى صعيد متصل، تواصل مديرية الأمن العام، تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية، في ظل الأحوال الجوية السائدة.
الى ذلك اكدت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن ما دخل للسدود وجريان الأودية من الهطول المطري الساعات الماضية بلغ 3,761 مليون م3، ليبلغ التخزين الكلي في السدود الـ15 الرئيسة 68,503 مليون م3، بنسبة 23,78 % من طاقتها التخزينية، البالغة 288,128 مليون م3.
وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أمس، إن الهطولات المطرية، شملت معظم مناطق المملكة، وانعكست بكميات جيدة، وكان أعلاها في سد الفيدان/ وادي عربة اذ دخله 1,315 مليون م3، ليصل إلى أقصى طاقة تخزينية والبالغة 3,306 مليون م3 بنسبة 100 %، بينما دخل سد الملك طلال 684,330 ألف م3، بنسبة تخزين 37,3 %، وسد الموجب 542 ألف م،3 بنسبة تخزين 74 %.
وبلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الـ24 ساعة الماضية في المناطق الشمالية، لتسجل محطة رصد عجلون راس منيف 114,6 ملم تليها محطة رصد إربد 108 ملم.
وأوضحت الأرصاد الجوية، أن المجاميع المطرية بلغت في محطات المناطق الشمالية: الرمثا 36، صما 97,4، وادي الريان 54,5، ام قيس 97، وفي جرش 20,2.
أما في المناطق الوسطى، فسجلت محطة مطار عمان المدني 21,1، حدائق الحسين 38,5، الجبيهة 35,5، وسط البلد 40,50، مطار الملكة علياء 10,1، الزرقاء 11,8، بلدية الرصيفة 8، الغباوي 5، الخالدية الظليل 7,5، وفي السلط 44,2.
وفي المناطق الشرقية، سجلت محطة المفرق 17,1، في حين لم تسجل الأزرق أي معدل هطول مطري.
وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية، سجلت محطة رصد القطرانة 3,3، الربة 37، الغور الصافي 6,5، الطفيلة 26، الشوبك 71، البترا 4,5.
مديرية الأمن العام، حذرت ولعدة مرات، من خطر تشكل السيول وتجمع المياه، مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها أو الاقتراب منها، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، لطلب المساعدة،عند الحاجة.
وللتعامل مع الظروف الجوية السائدة، أوعزت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، لمديري فروع الصندوق في المحافظات والألوية، بتفعيل عمل غرف الطوارئ، لمواجهة الظروف الجوية خلال هذا الشتاء، وتقديم المساعدات العاجلة للأسر.
وطلبت من أعضاء لجنة إدارة الطوارئ في الصندوق، التنسيق الدائم مع الحكام الإداريين، ومديري التنمية الاجتماعية، للتعامل مباشرة مع الحالات التي تحتاج للمساعدة في مثل هذه الظروف الطارئة، وعلى مدار الساعة.
وأكدت أن غرف الطوارئ في الميدان جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية ضمن خطة الطوارئ، واستقبال الملاحظات والشكاوى بالتواصل المباشر مع غرف العمليات في فروع الصندوق بالمحافظات والألوية.
كما وتعاملت كوادر بلدية الطفيلة الكبرى والأشغال العامة، مع تراكمات الأتربة والحجارة، جراء تدفق السيول الجارفة على بعض الطرق التي شهدت هطولات كثيفة في مناطق البلدية.
وأكد محافظ الطفيلة، د. هاني الشورة خلال جولات ميدانية على عدة نقاط مرورية، حيوية أن فرق الطوارئ في الدوائر الخدمية والبلديات والدفاع المدني والأشغال العامة والخدمات المشتركة والكهرباء والأمن العام، تعاملت مع تبعات الحالة الجوية المرافقة للمنخفض الجوي العميق الذي تشهده المملكة عامة.
وأشار الشورة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ بالعمل على شفط مياه السيول المتدفقة على الشوارع والطرقات باتجاه الأودية، وإزالة أكوام الأتربة والحجارة والطمم التي تراكمت على الطريق الملوكي، بدءا من منطقة العيص وحتى القادسية جنوبا، إلى جانب الإيعاز إلى غرف العمليات لمتابعة شكاوى المواطنين.
وأضاف أن الطرق الرئيسة والفرعية سالكة، والعمل جار على إجراءات معالجة الطرق الأخرى التي شهدت تراكمات للأتربة والحجارة والطمم.
بدوره، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى د. حازم العدينات، أن كوادر البلدية والأشغال العامة أزالت الأتربة والانجرافات على أجزاء من الطريق الملوكي، ومعالجة تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة.
وأشار مدير أشغال الطفيلة م.عمار الحجاج إلى أن فرق الأشغال العامة نفذت وبالتعاون مع عدة دوائر خدمية وأجهزة البلدية والخدمات المشتركة، خطة عمل متكاملة على مدى الساعات الماضية لإزالة العوائق المرورية من تراكمات للأتربة والطمم، والتعامل مع مختلف تداعيات الأمطار والسيول التي شهدتها طرق فرعية ورئيسة، وتقديم الخدمة والمساعدة للمواطنين.
في محافظة الكرك، استجابت كوادر الدفاع المدني لمعلومات حول وجود عائلة محاصرة داخل بيت متنقل، جراء جريان السيول وتدفقها في منطقة زحوم، فأخلتهم إلى منطقة آمنة.
كما تعامل، "دفاع مدني" غرب عمان، مع بلاغات عدة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، في عدة شقق سكنية، وجرى التعامل معها دون وقوع إصابات تذكر.

MENAFN20112023000072011014ID1107461042

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