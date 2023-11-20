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الأردن يخترق جدران الخذلان العالمي

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمود الطراونة






عمان - لم يقف الأردن مكتوف اليدين، إزاء ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وتهجير وحرمان للفلسطينيين في غزة من الغذاء والدواء والماء، فقام بثقب سور القلعة الفولاذية، حين كسر الحصار على غزة، ليزود المستشفى الميداني العسكري/ غزة 1 عبر إنزال بطائرات سلاح الجو مرتين ليمده بالمواد الطبية والعلاجية، وتذهب قوافل المستشفى الميداني الأردني نابلس 1 الى نابلس في الضفة، لإنشاء مستشفاها هناك، وتقديم مواد إغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
كما أرسل الأردنيون، عدة طائرات، تحمل مواد إغاثية وأدوية الى منطقة العريش في مصر، لتصل الى جنوب القطاع، لمداواة مصابي غزة، وقد أشرف عليها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بنفسه، تمهيدا لدخولها الى شماله، والى خان يونس بالذات في جنوبه، لإقامة مستشفى ميداني أردني، لمعالجة المصابين والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين.
لم يرسل الأردن المساعدات حسب، بل كان الدولة الوحيدة التي داوت جراح الأشقاء، الفلسطينيين في غزة والضفة التي تتعرض حاليا لأسوأ أشكال التنكيل العنصري الصهيوني المتطرف على يدي عصابات المستوطنين الهمجية.
وتأتي هذه الخطوة، لتبقى المستشفيات الميدانية الأردنية، قائمة وشاهدة على الالتزام الأردني تجاه الأهل في غزة خلال هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، وفي ظل ما يتعرض له القطاع من حرب وحشية وتدمير مروع للمباني والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والمنازل والمرافق الحكومية والأهلية، لتجريد أهل القطاع من كل ما يمكنهم من العيش والصمود في وجه آلة التدمير الإجرامي الصهيوني.
وتستمر القوة الأردنية الإنسانية باختراق كل الأسوار والجدران، بتقديم العلاج والعون للفلسطينيين، من باب واجبها التاريخي والعلاقة الأخوية التي تربط بين الفلسطينيين والأردنيين على مر تاريخهم، وتقديم العلاج للمصابين منهم.
أمس، كان وصول ولي العهد الى مدينة العريش المصرية، ليشرف بنفسه على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 الى جنوبي القطاع في خان يونس. وقد جهز المستشفى بسعة 41 سريرا، ليغدو هذا العمل الاستثنائي، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف الى جانب أشقائهم الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضاهم وجرحاهم جراء العدوان الإسرائيلي الحالي عليهم.
وقبلها أرسل الأردن، المستشفى العسكري الميداني/ نابلس 1 الى مدينة نابلس التي تتعرض لاعتداءات إجرامية على يد المستوطنين المتطرفين، إذ يقومون بأعمال ترويعية للأهالي هناك، وحرق قرى وتنفيذ محاولات لتشريدهم، في مسعى منهم لتهجيرهم من أراضيهيم.
كما أبقى الأردن، على المستشفى الميداني في غزة، برغم تعرضه للقصف بقذائف طائرات الاحتلال المحرمة دوليا، وإصابة 7 من كوادره، في تأكيد على ثبات الموقف الأردني تجاه الأشقاء، وعدم التوقف عن مد يد العون لهم، مهما بلغت التضحيات.
وفي السياق نفسه، أكد العميد المتقاعد د. رياض الصرايرة، أن الموقف الأردني كان وما يزال، الى جانب الأشقاء في فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأردن والعرب والمسلمين، لافتا الى أن هذه المواقف، بدأ مع بدء الصراع العربي الإسرائيلي قبل أكثر من 75 عاما.
وأضاف الصرايرة، أن "الموقف الأردني تجاه أخوتهم في فلسطين، وفي هذا الوقت العصيب، متقدم، ويبعث على الفخر، ويجسد تلاحم القيادة والشعب في وضع حد لمحنة الأشقاء".
واضاف، أن موقف ولي العهد، يتماهى فيه الشعب والقيادة معا، بتقديم الدعم والرعاية لأشقائهم الفلسطينيين في محنتهم، لافتا الى أن مشهد الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي، وهي تنزل المساعدات الأردنية بالمظلات العسكرية، مثير للاعتزاز، وهي عملية عسكرية أسهمت بتحطيم أسوار الحصار على الأشقاء، وقدمت لهم مساعدات طبية عاجلة.
وقال الصرايرة، "لا ننسى بأن المحطة الجراحية في رام الله، والتي بدأت مهامها في العام 2000، مستمرة حتى الآن، وأيضا يتبعها المحطة الجراحية في جنين في العام 2002، وقد جرى تعزيزها لهذا العام، بتوجيهات ملكية لتصبح مستشفى ميدانيا.
وأكد أن هذه المهام، تعزز الدور الأردني القومي والإنساني، بدعم الأشقاء، وتضع نصب الأعين نصرة المستضعفين، وحمل هموم الأمة والدفاع عن قضاياها.
من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية د. باسم تليلان، الى أن دعم الأردن للقطاع مستمر، عنوانه دعم صمود الأهل، والالتزام الأردني القومي الإنساني، للتخفيف من معاناتهم، والوقوف الى جانبهم ومساندتهم، كرسالة سامية قدمها الأردن العربي لنصرة أبناء القطاع، وحمل هموم الأمة والدفاع عن قضاياها طيلة تاريخه المشرف.
وأضاف تليلان، أن للأردن سجلا حافلا بمساندة الأشقاء في القطاع المحاصر منذ العام 2009، فقد أرسل المستشفى الميداني، واستمر بتقديم خدماته هناك، واضعا نصب عينه التوجيهات الملكية لمساندة الأشقاء، وتوفير الخدمات العلاجية لهم.
واوضح ان عمليات الدعم والمساندة، جاءت للوقوف الى جانب القضية الفلسطينية، وتجسيد هذا الدعم في المحافل الدولية والعربية كافة.
ويتكون المستشفى الجديد في خان يونس، من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، بالإضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات، لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
ويضم كادر المستشفى 145 كادرا طبيا وتمريضيا من الخدمات الطبية الملكية وإداريين، وتخصصات في الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.
وكانت وصلت في وقت سابق 40 شاحنة إلى معبر رفح، تحمل معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المستشفى.
والمستشفى الميداني الأردني "غزة/1"، كان أول مستشفى عربي يحط في القطاع، إذ وصل في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2009، أي بعد فرض الحصار على قطاع غزة بـ3 سنوات، واستمرت التوجيهات الملكية بإرسال البعثات الطبية لتصل إلى 76 بعثة.
فالمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، أسهمت بإسناد المنظومة الصحية للقطاع، وقدمت وتقدم العون الصحي للجرحى والمرضى، كما نفذت أيضا التوجيهات الملكية السامية بإرسال أي حالة طبية، يستعصي علاجها إلى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

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