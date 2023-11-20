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أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية ونلاحق قوات العدو في كل مكان

11/20/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق العسكري ياسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، الأحد، إنه دمرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منها 10 ناقلات جند، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة أن مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

وأردف قائلا: نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، وقد سمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم، مضيفا استهدف مجاهدونا في حي التوام ناقلة جند وأصابوها بشكلٍ مباشر فنزل منها 3 جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد.

ورجح أبو عبيدة أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.

وبين أن الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر.

وختم أبو عبيدة قائلا: "محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته.".

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