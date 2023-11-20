اختبار المحتجزين لدى حماس

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

يديعوت أحرونوت

ناحوم برنياع 20/11/2023



أحد الفوارق الأليمة بين حرب يوم الغفران والحرب الحالية هو أنه في حينه كانت هنا حكومة. مجموعة من الوزراء كانوا يكنون احتراما أدنى الواحد للآخر التقت كل يوم بقيادة الجيش واتخذت القرارات. عيون الوزراء كانت مرفوعة لرئيسة الوزراء التي لم تكن صلاحياتها ومناعتها النفسية موضع خلاف. عندما استصعب وزير الدفاع موشيه دايان وقائد المنطقة الجنوبية غوروديش الصمود امام الضغط ازيحا بصمت جانبا. رغم الغضب، رغم الهلع، المقاتلون وعائلاتهم كان بوسعهم ان يؤمنوا بانه توجد خلفهم زعامة تؤدي مهامها.

ليس هذا هو الوضع اليوم. مرة كل بضعة أيام يقف نتنياهو، غالنت وغانتس امام الكاميرات ويلعبون أدوارا في مسرحية. رئيس الوزراء يبدأ بخطاب عن جنودنا الابطال ومختطفينا الأحبة، خطاب يوجد فيه كل شيء باستثناء الصدق والمعلومات. غانتس وغالنت يلحقان برئيس الوزراء. اللباس موحد، ثلاثة أطياف من الأسود، لكن لغة الجسد تدل على الفرق: غالنت وغانتس اخوان؛ نتنياهو ليس أخا. لعل هذه أيضا مسرحية.

الخطاب كفاحي، واساسا من جانب نتنياهو وغالنت. هو كفاحي أيضا تجاه الإدارة الاميركية. القاعدة، بقدر ما تبقى من قاعدة، تحب لزعيمها أن يلعب دور رامبو. اما الأفعال فتقدم على حدة. مثلما في قضية السولار، او المساعدة الإنسانية، او النبضات. الفعل ينسى. الخطاب يبقى.

لأسبوع، دارت في الكابينت رحى الحرب والجدال على صفقة المخطوفين: غالنت، رئيس الأركان ورئيس الشباك من جهة – غانتس، آيزنكوت ودعي من جهة أخرى. الجدال مشروع. غالنت آمن بان بعد بضعة أيام أخرى من الهجوم البري ستقرب حماس من الانهيار. غانتس وآيزنكوت اعربا عن الشك. وقد وضعا على الرأس تحرير المخطوفين؛ اما غالنت والجيش فوضعا على الرأس ضرب حماس.

ليس هذا ما يروونه للاسرائيليين في مؤتمر صحفي. يروون لهم قصصا عن هذا وذاك معا، تصفية حماس وصفقة معها في نفس الوقت؛ يروون لهم عن كابينت كله بالاجماع واعضاؤه غارقون في الحرب فقط، وليس في السياسة، وكان الامر ممكنا. احد لا يصدق، لكن قسما كبيرا من الإسرائيليين يريدون أن يخدعوهم. هكذا مريح اكثر.

صفقة المخطوفين تضع امام الكابينت اختبارا عسيرا: حياة 50 إسرائيليا، اذا كانت صفقات أخرى ربما اكثر، موضوعة على الكفة. محظور للحسم ان يكون مصابا بمصلحة شخصية او سياسية. فالحديث يدور عن مصائر أرواح.

لعلني مخطئ بمشاعر مبالغ فيها، لكن التفكير عن 40 طفلا محتجزين لـ45 يوما في ايدي (مقاومين) لا يتركني. مطر شديد يهطل: فهل هم محميون من المطر؟ هل هم محميون من السيول، من المجاري التي طافت؟ من النار؟ هل يأكلون حتى يشبعون؟ هل النساء محميات؟ المرضى الشيوخ؟ هل حكومتي التي تركتهم لمصيرهم في بيوتهم لا تتركهم لمصيرهم مرة أخرى للمرض، للمعاناة، للموت؟

عندما قاتلت غولدا مائير على إعادة الاسرى من مصر ومن سورية، نغصت عيش كيسنجر، السادات والأسد، صدقا الناس رغم نواقصها: الجنود الذين يبقون في الاسر اثقلوا على ضميرها. لا ادري ما الذي يثقل على ضمير نتنياهو، لكنه ملزم بأن يفهم بأن للمنصب الذي يصر على أن يتبوأه يوجد ثمن. منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) لا توجد وجبات مجانية.

ليس لنا حكومة بمعان أخرى. وهاكم مثال واحد، من طيات الحكومة الحالية:

في 2008 سن تساحي هنغبي الذي كان في حينه نائبا في كتلة كديما، قانون هيئة الامن القومي. "القانون الجديد يشكل ثورة حقيقية في مجالي الخارجية والامن"، اعلن هنغبي في حينه. "فمنح المكانة والأدوات لهيئة الامن القومي سيمنع مواضع خلل وعلل انكشفت في حرب لبنان الثانية". الطموح كان عظيما: حسب القانون، فان مهمة الهيئة هي "فحص مفهوم الامن الإسرائيلي وعرض تحديثات له، عرض بدائل حول مواضيع ترتبط بالامن وتفعيل مركز للازمات الوطنية".

هنغبي، الذي لم ينجح في أن ينتخب للكنيست في قائمة الليكود، تلقى في الحكومة الحالية تعويضا: فهو يتولى رئاسة هيئة الامن القومي ومنصب مستشار الامن القومي. حتى اليوم تولى هذا المنصب جنرالات كبار او رؤساء اقسام في الموساد. هنغبي هو السياسي الأول. هو سياسي قديم: مرتبط بالابهة، مرتبط بالاعلام.

الان، في اعقاب قصور 7 تشرين الأول (أكتوبر) والفوضى التي تلته، فان القانون الذي عمل عليه هنغبي يعود عليه كالسهم المرتد. هو سيكون اول من سيستدعى الى لجنة التحقيق، اذا ما كانت مثل هذه اللجنة. "وعدت بان تمنع مواضع الخلل والعلل من حرب لبنان الثانية"، سيقول له رئيس اللجنة. "أرنا رجاء اين منعت؛ وعدت بمراجعة المفهوم، وعرض البدائل. اين راجعت، اين عرضت؟".

هنغبي سيحتاج الى محامي خبير، وإذ ضاقت عليه الأمور تحول هنغبي منذ بداية الحرب الى الناطق بالوكالة عن مكتب رئيس الوزراء، الموازي السياسي للناطق العسكري، فهل هذا ما قصده قانون هيئة الامن القومي؟ لا اعتقد. بين الحين والآخر أقرأ نبأ مشكوكا فيه على لسان "مصدر سياسي كبير" او على لسان "مصدر امني كبير". لا يدور الحديث عن رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع او رئيس الأركان. فهل يحتمل أن يكون المصدر السياسي والمصدر الأمني هما المصدر ذاته؟

في تفكير ثانٍ اذا كان بوسع ايتمار بن غفير ان يكون وزير الامن القومي – فيمكن لتساحي هنغبي ان يكون رئيس هيئة الامن القومي. عندما لا تكون حكومة، كل واحد هو حكومة.