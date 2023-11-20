نتنياهو يقتل الجنود للحيلولة دون قيام دولة فلسطين

روغل الفر 20/11/2023

ضحايا مذبحة يوم السبت الاسود 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي هم، ضمن امور اخرى، ضحايا سياسة بنيامين نتنياهو لإحباط حل الدولتين بواسطة تعزيز قوة حماس واضعاف السلطة الفلسطينية، وتقسيم الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية. نتنياهو قام برعاية حماس من اجل منع اقامة الدولة الفلسطينية الى جانب دولة اسرائيل. تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ بداية الحرب، خطيا وشفويا، توضح بأنه حسب رأيه فإن اقامة الدولة الفلسطينية ستعزز أمن اسرائيل وستساعد على منع تكرار مثل هذه المذبحة في المستقبل. من هنا، حسب رأيه، فإن المذبحة حدثت ايضا بسبب مشروع حياة نتنياهو – منع اقامة الدولة الفلسطينية.

حول هذا الشأن هناك تصادم ايديولوجي مباشر بين بايدن ونتنياهو. يبدو أن بايدن يعتبر ابعاد حماس من غزة فرصة تاريخية من اجل بعث حلم الدولتين. وأنه من ناحيته هذه هي الخطوة الاولى لتحقيق اعادة السلطة الفلسطينية (بعد تنظيمها) مجددا للحكم في غزة. في حين أن نتنياهو، في خطابه الاخير للأمة في منتهى السبت الماضي، اوضح بأن الهدف الثالث للحرب، اضافة الى ابعاد حماس واعادة المخطوفين، هو منع اعادة السلطة للحكم في غزة. أي احباط السياسة المعلنة للرئيس الأميركي لليوم التالي.

يجب الانتباه: نتنياهو من ناحيته قام بإرسال الجنود كي يضحوا بأرواحهم والموت في غزة من اجل احباط اقامة الدولة الفلسطينية. هذا حرفيا وبشكل واضح. منذ بداية العملية البرية لاحتلال القطاع تعود الجمهور على شريط متحرك لجثث الجنود التي تخرج من غزة. هذا اصبح أمرا طبيعيا. ابلاغ الجمهور عن موتهم وعن هويتهم اصبح حفلا وطنيا في التلفزيون. الجمهور كل يوم ويوم يتم ابلاغه عن موت جنود ومدنيين اسرائيليين تجندوا ويرتدون الزي العسكري على مذبح مشروع حياة نتنياهو، منع اقامة الدولة الفلسطينية، وكأنه يقول بأنه من الجيد الموت من اجل ألا تقوم فلسطين. الجيش الاسرائيلي ايضا يقتل الآلاف من المدنيين في غزة، الذين في معظمهم هم غير مشاركين في القتال، من اجل تحقيق هدف نتنياهو العلني وهو "لا لإقامة دولة فلسطينية".

هل هناك في الجمهور الاسرائيلي اتفاق واسع حول اهمية الحرب لمنع اقامة الدولة الفلسطينية؟ ليس حكم الاستعداد للموت والقتل من اجل أن يتمكن الاسرائيليون من العيش في أمان في بيوتهم مثل حكم الاستعداد للموت والقتل من اجل منع اقامة الدولة الفلسطينية. هذا يبرز بشكل اكبر على خلفية الاستنتاج الذي لا يمكن تجنبه وهو تصميم بايدن على تحقيق حلم الدولتين، الذي يشمل الادعاء بأن السياسة التي تستهدف احباط حلم الدولتين هو أحد العوامل الاساسية للمذبحة وكارثة المخطوفين.

اذا كان الامر هكذا فيجب أن يكون واضحا مثل الشمس لأنه توجد لنتنياهو مصلحة واضحة في مواصلة الحرب الى أن يقصي دونالد ترامب من اجله جو بايدن من البيت الابيض. فهذا سيساعده على تحقيق لاءاته الثلاثة: لا لتحمل المسؤولية ولا للانتخابات ولا لدولة فلسطينية. ربما أن نتنياهو يعتقد بأن بايدن هو الرئيس الأميركي الاخير – بعد كارتر وكلينتون واوباما – الذي سيعمل على الضغط على اسرائيل من اجل الموافقة على حل الدولتين. بعده سيأتي رئيس مريض نفسيا، الذي حقوق الانسان وحياة الناس تهمه اكثر بقليل من مضرب الغولف. هكذا هذه الحرب ستضمن استمرار بقاء مشروع حياة نتنياهو: الهذيان حول استئصال الحركة الوطنية الفلسطينية.

ليس فقط نتنياهو هو الذي ينتظر ذهاب بايدن. فبايدن ايضا يأمل في أن يذهب نتنياهو. كل واحد منهما ينتظر نزول الآخر عن منصة التاريخ. وما الذي يريده الاسرائيليون؟ كالعادة هم يفوتون فرصة تفويت الفرصة من اجل النجاة من دائرة الموت. لأن "معا سننتصر" هي رؤية الدولتين.