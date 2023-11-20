ثمن تجاهل التحذيرات

أسرة التحرير 20/11/2023

"قبل شهر من الحرب جلست في غرفة العمليات وفي حوالي الساعة السابعة صباحا وصلت الى المنطقة.. الى جانب أحد أبراج الرصد لحماس، عشرات المركبات والتندرات"، هكذا تستعيد الذاكرة احدى مجندات المراقبة التي خدمت في قاعدة كتيبة غزة وبقيت على قيد الحياة. "بعد بضع دقائق، وقفت الى جانبها مركبة فاخرة.. كان واضحا ان هؤلاء أيضا أعضاء من النخبة.. انتشروا هناك للارشاد مع نواظير وهم يشيرون الى الجانب الإسرائيلي".

وجهت مجندة المراقبة الكاميرا الى واحد من المسؤولين الكبار هناك، وقربت الصورة، وتقول "أشار لي باصبعه" تستعيد الذاكرة، وتعترف انها فوجئت. وفي هذه المرحلة دعت قائدتها. "قلت لها انهم يرونني وانه يتحدث الي عبر الكاميرا". قالت مستعيدة الذاكرة. اما ما الذي فعلوه بهذه المعلومة فليس لديها أي فكرة.

تحقيق ينيف كوفوفتش الذي نشر في "هآرتس" أول من أمس يوفر اطلالة الى حجم القصور. بينما في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) يتأثرون بذكاء حماس التي نجحت في خداع القوة العسكرية لإسرائيل واستخباراتها، فانك اذا سألت مجندات المراقبة فإنهن يؤمن بأن حماس بالذات اهملت. على حد قولهن لم تحاول المنظمة حتى إخفاء الامر. كل شيء كان مكشوفا ومعروفا. غير انهم في الجيش الإسرائيلي رفضوا ان يروا او الادق رفضوا ان يستمعوا لمن رأى وحذر.

حسب مجندات المراقبة، فان خليطا خطيرا من الغرور والكبر الرجولي منع القيادة العليا في فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية من الاستماع على التحذيرات. "هذه منظومة كلها فتيات وقائدات شابات"، قالت احداهن. "لا شك انه لو كان يجلس على هذه الشاشات رجال لبدت الأمور مختلفة"، اضافت بقناعة.

لا يدور الحديث عن اخطار لمرة واحدة بل عن قائمة طويلة من الاخطارات، تضمنت تقارير عن استعدادات حماس على مقربة من الجدار، عن نشاط حواماتها في الأشهر الأخيرة، عن مقدمة لإخراج الكاميرات عن الفاعلية، عن استخدام واسع للتندرات والدراجات الهوائية وكذا عن تدريبات على إصابة الدبابات. وعلى حد قول واحدة منهن: ليس هذا لشرفهم ان يسمعوا مجندة برتبة عريف ترى على مدى سنتين الشاشة إياها وتعرف كل حجر وكل ذرة رمال تقول لهم شيئا ما معاكسا لما يقوله لهم ضباط الاستخبارات الكبار".

لو كانوا استمعوا الى مجندات المراقبة اللواتي كن يعرفن الجبهة جيدا واعلنوا عن "اخطار حار" لبدا كل شيء مختلفا. لو انهم لم يتركونهن بلا حماية في الاستحكامات لكان عشرات مجندات المراقبة اللواتي قتلن واختطفن معنا اليوم.

ينبغي الامل في ان في اللجنة التي ستقام بعد الحرب للتحقيق في القصور سيستمعون لمجندات المراقبة اللواتي خدمن في قاعدة كتيبة غزة اكثر مما استمعوا لهن قبلها.