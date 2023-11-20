بين شهيد وجريح.. الاحتلال يتوحش ضد الإندونيسي

غزة - يواصل جيش الاحتلال استهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة، حيث استمر القصف على مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع 12 شهيدا وجرحى، بينهم طبيب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين إليه، وحذرت من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي هناك.

كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي ضد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين المحاصرين داخله.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المجتمع الدولي والاحتلال يتحملان مسؤولية تردي الوضع الإنساني وانعدام الغذاء في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم ووقوع العديد من الإصابات جراء القصف للمستشفى الإندونيسي، بينهم طبيبا من العاملين.

كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة ارتقاء مزيدا من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي.

من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوات الاحتلال المستشفى الإندونيسي، وقالت إن قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى جريمة تستدعي تدخلا دوليا لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل في شمالي غزة.

الدبابات تحاصر المستشفى

بدورها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان من أن "قوات الاحتلال تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى الإندونيسي".

وتستهدف قوات الاحتلال كل من يحاول الخروج من المستشفى بإطلاق النار المباشر، مع انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف.

وقد أظهرت الصور دبابات الاحتلال تتقدم في محيط المستشفى الإندونيسي، حيث ذكرت مصادر صحفية بان دبابات الاحتلال تنتشر في محيط المستشفى وتطلق النار باتجاه مبناه.

وقالت المصادر ذاتها إن مئات النازحين فروا من محيط المستشفى الإندونيسي ومدينة الشيخ زايد بعد تقدم الآليات العسكرية للاحتلال نحو محيطه.

وتحاصر قوات الاحتلال المستشفى بعشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات في محيط أقل من كيلومتر واحد، وتنشر القناصة على أسطح المباني القريبة منه، مما يحول دون وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في شمال القطاع.

قوات الاحتلال تعدم الجرحى

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال يسعى إلى إخراج المستشفى الإندونيسي تماما من الخدمة.

وأكد القدرة أن الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى.

وقال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد الزقوت إن هناك آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي داخل المستشفى الإندونيسي، محذرا من أن أي قذيفة يطلقها الاحتلال ستوقع شهداء بسبب ازدحام المستشفيات.

وقال زقوت إن الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات، مضيفا "طلبنا من منظمة الصحة العالمية إجلاء المرضى ولم يتجاوب الاحتلال"، كما أكد وجود 260 جريحا في مجمع الشفاء، وقال إن جريحا على الأقل من بين أولئك الجرحى يموت كل يوم.

"دروع بشرية بالشفاء"

يأتي ذلك فيما قال مسؤول طبي في مستشفى الشفاء إن الاحتلال يحتجز أكثر من 200 من المرضى والطواقم الطبية ويستخدمهم دروعا بشرية.

وتخيم حالة من الغموض على الوضع الحالي في مستشفى الشفاء بعد إعادة اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وتدمير منشآته وتجريف باحاته وعزله تماما عن العالم نتيجة انقطاع الكهرباء والإنترنت.

وتسيطر قوات الاحتلال على مستشفى الشفاء منذ أيام، وقد أخرجت الطواقم الطبية والنازحين منه بعد حصار خانق واستهداف أدى إلى استشهاد العديد من المصابين والنازحين والكادر الطبي فيه.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة أثار فزع المنظمة.

وأكد أنه "لا ينبغي أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون للرعب خصوصا وهم داخل مستشفى".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن عيادتها في مدينة غزة تعرضت لإطلاق نار صباح الاثنين.

استشهاد 5500 طفل

من جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار في غزة فورا وإيصال المساعدات الإنسانية، كما دعا إلى البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب.

واكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة في السنوات السبع الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في نيويورك، أنه قدم على مر السنوات السبع الماضية تقارير أظهرت أن أكبر عدد من الأطفال الذين قُتلوا في عام واحد من قبل طرف واحد كان عام 2017 أو 2018 من قبل حركة طالبان، وكان ثاني أعلى رقم يُعزى للحكومة السورية حين بلغ عدد الأطفال القتلى نحو 700 طفل.

إلى ذلك، شدد غوتيريش على دعوته إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، والحاجة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في غزة أكدت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، استشهاد أكثر من 5500 طفل بينهم 3000 طالب منذ بداية العدوان على القطاع.

وأوضحت أن مشاهد الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق.

في الوقت نفسه، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه لا يمكن أن يستمر الأطفال "بدفع ثمن الحرب الباهظ"، مؤكدا أنه لا مجال للالتباس بالقانون الدولي في هذا الصدد.-(وكالات)







