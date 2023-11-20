الجيش الإسرائيلي يقلص حجم قوات الاحتياط ويسرّح الآلاف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتقليص حجم قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الثاني الماضي.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أنه جرى تسريح الآلاف من الجنود دون إشعار رسمي، بعد أن استدعت إسرائيل جميع جنود الاحتياط البالغ عددهم 360 ألف، عقب عملية طوفان الأقصى. -(بترا)
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