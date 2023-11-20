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الجيش الإسرائيلي يقلص حجم قوات الاحتياط ويسرّح الآلاف

11/20/2023 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتقليص حجم قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الثاني الماضي.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أنه جرى تسريح الآلاف من الجنود دون إشعار رسمي، بعد أن استدعت إسرائيل جميع جنود الاحتياط البالغ عددهم 360 ألف، عقب عملية طوفان الأقصى. -(بترا)

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