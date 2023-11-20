فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأميركية

فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأميركية
التاريخ
11/20/2023 11:24:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت فصائل مسلحة في العراق إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أميركية غربي العراق.
وكشفت عن إنه تم استهداف القاعدة بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر. وكالات
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