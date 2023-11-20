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فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأميركية

11/20/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت فصائل مسلحة في العراق إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أميركية غربي العراق.

وكشفت عن إنه تم استهداف القاعدة بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر. وكالات

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