فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأميركية

قالت فصائل مسلحة في العراق إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أميركية غربي العراق.





وكشفت عن إنه تم استهداف القاعدة بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر. وكالات



