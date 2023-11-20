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مقتل جنود إسرائيليين بنيران قوات إسرائيلية في غزة

11/20/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في وحدات أخرى خلال القتال في قطاع غزة.


وقال أحد الصحفيين في دولة الاحتلال إن "حوادث النيران الصديقة، وإطلاق النار من قبل قواتنا على قواتنا، تتجاهلها وسائل الإعلام (الإسرائيلية) تماما".


وتابع : "الوحدات تتحرك بكثافة كبيرة، وفي خطر كبير، والاستخدام الكبير للنيران يؤدي أيضا إلى خطر متبادل بين القوات..بالإضافة إلى ذلك، هناك حوادث تتعلق بالإرهاق بعد أسابيع من النشاط المطول وعدد غير قليل من المشاكل الناجمة عن عدم الالتزام بالانضباط التشغيلي".


ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مراسلين عسكريين قولهم إن سبب عدم التطرق إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بنيران القوات الإسرائيلية يتعلق بالحذر والحساسية تجاه أسر الجنود القتلى.


ويشير المراسلون إلى أن الامتناع عن النشر ليس مطلقا، وأنه في مراحل لاحقة وبعد الانتهاء من التحقيق. وكالات

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