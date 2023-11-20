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غزة تزيل الأقنعة

11/20/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









استمعت لأحد المدافعين عن ايران وهو يستشيط غضباً ويهدد لماذا تطلبون من ايران ان تحارب عن غزة بينما لا تطلبون ذلك من الدول العربية المترامية الأطراف والغنية والتي تتكدس أسلحتها في المخازن دون استخدام؟ يبدو السؤال وجيهاً ومنطقياً، فالدول العربية هي الأقرب لفلسطين من كل النواحي، القومية والدينية والمذهبية والقرب الجغرافي والخطر الاستراتيجي، كل هذا قابل للنقاش ومدعاة للغضب والقهر لدى المواطن العربي، لكن هذه الدول بمجموعها تخلت عن فكرة الحرب ورمتها وراء ظهورها وقررت أن لا عودة اليها ابداً وأن خيارها الوحيد هو السلام والسلام فقط، وهذا الشعار ايضاً يمكن دحضه والرد عليه وأحياناً بغضب ساحق من قبل غالبية المواطنين والسياسيين العرب، اذاً كل هؤلاء تخلوا عن الحرب وكل شعاراتها، فما بالك بمن أبقى الحرب والمقاومة شعاره وبذل في سبيل ذلك عواصم عربية عديدة وأعني هنا ايران، فهي الوحيدة التي استمرت بالحديث عن حرب إسرائيل وتحرير فلسطين بالقوة هي وحلفاؤها من تحدثوا عن وحدة الساحات وضرورة انطلاقها في ساعة صفر واحدة، لكن ذلك كله تبخر في السابع من أكتوبر، ألا يكفي هذا لكي يتساءل الناس الذين وضعوا آمالهم العظيمة في هذا المحور.
لقد اقتنع الكثيرون خلال عقود بأن الدم الذي أزهقته ايران في دول عربية عديدة كان مستحقاً لأنه يمهد الطريق نحو فلسطين، ومثل ذلك آمن الكثيرون بأن الكرامة التي ديست بأقدام الايرانيين ليست سوى ثمن بسيط لأجل فلسطين، وتباهى الكثيرون أن الدول التي تستباح كرامتها بجيوش موازية أنهت الأمن والاستقرار وجعلت الحياة قاسية ومذلة، بأن هذا ثمن رخيص لأجل فلسطين، لقد كان لدى الكثيرين قناعة راسخة بأن هذه المليشيات الممتدة من العراق الى سورية الى لبنان واليمن قادرة على محو إسرائيل بجرة قرار يتخذه المرشد أو قائد فيلق القدس، ومع ذلك فإن كل هذه الحدود المترامية مع فلسطين لم تكف هذا المحور لينهي دولة الاحتلال بل كان عليه أن يضيف حداً جديداً، وهذا ما أكدته الحشود على الحدود الأردنية، مطالبةً الحكومة الأردنية بأن تفتح الحدود فقط وسترى ماذا نفعل، لم تكف كل تلك الحدود بل يجب تدمير عاصمة أخرى كي يتمكنوا من تحرير فلسطين، كل هذا كان مقنعاً لكُثر دافعوا عن ايران وموقفها وربما ما يزالون، لكن الحقيقة أنه بينما يراق الدم الفلسطيني وتزهق الارواح تتفاوض ايران مع الولايات المتحدة والغرب حول المكاسب التي ستتحصل عليها مقابل هدوئها وكذلك أوراقها العربية من عواصم ومليشيات وثروات دفعها العرب ثمناً على طاولة المفاوضات الايرانية.
لن يضع أحد عبئاً اضافياً على إيران لو لم تتنطع وتفتح ذراعيها وتُحمل نفسها هذا العبء وهذا الدور، لكن عندما جاءت اللحظة الحاسمة تهربوا واختبأوا وراء الحكمة السياسية ليحصلوا على لقب الرشد الاستراتيجي، لكنهم بدون شك أخطأوا لأن الدور قادم على جوهرة تاجهم، فما أن تنتهي الولايات المتحدة وأنا أعني ما أقول سرعان ما تتجه إلى حزب الله وسنلاحظ خلال الفترة القادمة ارتفاع وتيرة التحرشات الإسرائيلية بهذا الحزب، صحيح أنه ما يزال ملتزماً بقواعد الاشتباك لكن إسرائيل تنتهكها مع كل هجوم، ورغم ضبط النفس المبالغ به من قبل الحزب إلا أن إسرائيل قادرة على جره الى خطأ تستثمره في لحظة ما، بالتالي ستجد إسرائيل والولايات المتحدة فرصة سانحة للانقضاض عليه وربما باتت هذه اللحظة أقرب من أي وقت مضى، لكنها تنتظر الحسم في غزة إن تم لا سمح الله.
إذا لا داعي أيها السيد لتهديد من عولوا على إيران وعلى دور تقوم به ينقذ غزة، لأنها هي من عبأتهم بهذا الأمل لكنها خيبت آمالهم وهي ربما تكسب الآن لكنها ستخسر كثيراً فيما بعد، ومع ذلك ورغم عذابات غزة وانفراد اسرائيل بها إلا أنها تمكنت من إزالة الأقنعة عن وجوه كثيرة كانت تظهر أهدافاً نبيلة ولكنها في حقيقتها تخفي القبح بذاته.

MENAFN20112023000072011014ID1107461020

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