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لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

11/20/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








مع بدء العدوان على غزة عادت فكرة التهجير لتكون عنوانا سياسيا مهما من عناوين الحرب، فالكيان الصهيوني تحدث عن مخططه لتهجير نسبة من أهل غزة إلى سيناء، بل بدأ في خطوات هذا المخطط من خلال ما أنجزه من تهجير أغلب سكان شمال غزة إلى جنوبها، وهي خطوة احتاجها لأكثر من هدف؛ أولها التحضير للتهجير من خلال تجميع معظم سكان القطاع في جنوبه، مع تجويع وظروف إنسانية صعبة وقصف وعمليات عسكرية، ثم الضغط من خلال حلفاء إسرائيل على مصر لفتح المعبر لتهجير الناس طوعا إلى مصر مع أنه تهجير قسري.
الأردن يدرك منذ بداية العدوان أن ما يجري ليس ردا على عملية حماس العسكرية، بل عدوان عسكري لتنفيذ مشروع سياسي، ولهذا كان الموقف الصلب مع مصر في رفض مبدأ تهجير أهل غزة إلى سيناء، لأن الأردن لا يريد تسجيل أي اختراق إسرائيلي لفكرة التهجير، فالضفة الغربية أيضا جزء من الفكر الصهيوني فيما يتعلق بالتهجير وإبعاد ما أمكن من سكانها إلى الأردن، والأردن اعتبر التهجير إعلان حرب من إسرائيل عليه، فلماذا هو إعلان حرب؟ :-
1 - التهجير في الفكر والمخطط الصهيوني تصفية للقضية الفلسطينية، لأنه يستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية عبر دمج الفلسطينيين في دول مجاورة يمارس فيها الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية، ويتم قتل فكرة الدولة الفلسطينية وتحقيق مخطط التوطين والوطن البديل.
2 - التهجير استهداف للهوية الوطنية الأردنية عبر تغيير التركيبة السكانية للأردن، وتغيير هوية الدولة بل وهوية نظامها السياسي، ونتذكر أفكارا تشبه التهجير مثل الكونفدرالية أو الفدرالية بين ما تبقى من جغرافيا الضفة والدولة الأردنية يتم فيها ضم سكان الضفة للدولة الجديدة التي يحب البعض أن تكون المملكة الهاشمية دون أن تكون أردنية.
3 - التهجير يعني إنهاء القضية الفلسطينية ويعني تحميل الأردن من جهة الضفة، ومصر من جهة غزة ثمن وجود الاحتلال، بينما يكون الطريق سهلا أمام إسرائيل للذهاب إلى يهودية الدولة بخطوات أخرى.
4 - التهجير ليس نقل أعداد من أهل الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، لكنه إنهاء لفكرة الدولة الفلسطينية من جهة، وإنهاء للدولة الأردنية بهويتها السكانية والسياسية، وخدمة لمشروع الدولة الدينية اليهودية، ونقل للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل المحتلة إلى صراع داخل الدولة الجديدة على أرض الأردن وأيضا صراع في سيناء بين الدولة المصرية والفلسطينيين.
التهجير ليس تغيير محل إقامة الفلسطيني من غزة أو الضفة إلى مصر أو الأردن، لكنه مشروع سياسي ندفع نحن من خلاله ثمن الاحتلال، لهذا فهو إعلان حرب على هويتنا وبنية الدولة السياسية والسكانية وقبل ذلك على الهوية والحق الفلسطيني.

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