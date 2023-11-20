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السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

11/20/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








المقصود بالسيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة هو تداعياتها على الاقتصاد الأردني وقدرة الحكومة على مواجهة هذه الآثار في حال حدوثها وتطور المشهد بشكل سلبي.
بدايةً، فإن خلق تصور حول سيناريوهات الحرب الاقتصادية في غزة وتأثيرها على المملكة أمر منوط بمدة هذه الحرب. فإذا كان السيناريو الأول يتحدث عن حرب قد تنتهي بنهاية هذا العام، فإن قدرة الحكومة على امتصاص تداعيات تلك الحرب من الناحية الاقتصادية ستكون قوية في المدى القصير.
وتمتلك الحكومة خبرات تراكمية عالية في إدارة المشهد، حيث سبق أن تعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة نتيجة أزمات إقليمية ودولية استطاع الخروج منها بأقل الخسائر على عكس ما حدث للعديد من الدول في المنطقة، والتي ما زال بعضها لغاية اليوم يعاني تداعيات تلك الأزمات.
والكل يتذكر كيف واجهت المملكة تداعيات أزمة الربيع العربي، وتداعيات انقطاع الغاز، والأزمة العالمية التي سبقتها، وجائحة كورونا، وغيرها من الأزمات التي نجا خلالها الاقتصاد من الانكماش والركود في بعض الحالات، واستمر في حالة نمو إيجابي ضمن مستويات متدنية في المراحل الأولى.
لكن إذا ما استمرت حرب الإبادة والتهجير القسري في غزة لأشهر طويلة، فإن ذلك سيخلق ضغوطًا جديدة على عدة متغيرات اقتصادية مثل السياحة، والتصدير، والاستثمار، والاستهلاك الداخلي. لكن ستبقى تداعياتها المالية على الاقتصاد بشكل عام، باستثناء السياحة، ضمن الإطار المرن القابل للتعاطي السريع معه وتعويضه.
بالمقابل، السيناريو الأخطر هو أن تتوسع دائرة حرب غزة، وتمتد إقليميًا ودوليًا، حينها، سيكون الوضع متأزمًا جدًا ليس فقط على الأردن، وإنما على المنطقة بأكملها، وما سيحدث على المملكة سيحدث لجميع دول الجوار بلا استثناء، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بشكل المشهد الاقتصادي في حال توسع الحرب لا قدر الله.
حينها، ستتصدر الطاقة أزمة المنطقة، وستشهد أسعار النفط جنونًا جديدًا قد يكون الأكثر والأكبر منذ 20 عامًا، ولا أحد يستطيع تحديد أو قراءة أسعاره في المستقبل، ناهيك عن جمود كبير في التدفقات السياحية والاستثمارية، وتراجع في غالبية أنشطة القطاعات الاقتصادية حتى التصديرية منها نتيجة لارتفاع كلف التأمين والشحن وغيرها، مع تراجع كبير في مستويات الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات البطالة نتيجة فقدان القدرة لدى الشركات على خلق وظائف جديدة؛ بسبب الضغوطات التي تتعرض لها، والتي ستحد من حتى جهودها في الاستمرار بالعمل أو التوسع.
تداعيات ذلك السيناريو على الاقتصاد الوطني حينها ستكون مرعبة ومخيفة، وهي لن تختلف عما ستواجهه دول الجوار من نفس تلك التداعيات؛ فلن يسلم منها أي دولة.
وكل ما هو مطلوب من الحكومة هو تعزيز جبهتها الداخلية ومواصلة العلاقات مع المانحين والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين يمتلك الأردن معهما اتفاقات لسنوات أربع مقبلة، ستكون صمام أمان للاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية بشكل يخفف الخسائر أكثر مما لو لم يكن هناك اتفاق معهم، ناهيك عن مذكرة التفاهم الأميركية التي تقدم مساعدات للمملكة بقيمة 1.65 مليار دولار سنويًا لمدة سبع سنوات مقبلة، وهي كلها أدوات مساندة للاقتصاد لامتصاص أكبر قدر من تداعيات الأزمات الطويلة في حال حدوثها، لا قدر الله، وتحديدًا في مشهد حرب غزة.

MENAFN20112023000072011014ID1107461018

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