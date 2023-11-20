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كلام × كلام كلام تربيع

11/20/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








إسرائيل مصممة، وأميركا مصممة معها وربما قبلها وأكثر منها لاستغلال هذه المناسبة الفريدة في المقاومة الفلسطينية لتصفية حماس ومعها الجهاد جسدياً: حركة وأفرادا وقيادات. ولذلك تقومان بتدمير القطاع بطريقة المربعات المعروفة: أي بيتاً بيتاً، وعمارة عمارة، وإن أدى ذلك إلى قتل جميع من فيها، وإلا لماذا زودت أميركا الإسرائيلية إسرائيل الأميركية بقنابل من وزن طن وطنين، ولماذا تقصف المستشفيات؟ لاعتقادها أنهم قد يكونون مختبئين فيها أو بنفق تحتها.
إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فإن الدولتين لا تصغيان لخلق أو لضمير، ولا تستجيبان لنداء لوقف القتل والتدمير أو تستجيبان لضغط صديق أو حليف عربي عليهما من أجل وقفهما. ومع هذا يظل العرب والعالم يتفرجون على الحرب في غزة وكأنها مباراة كرة قدم، أو كرة سلة، أو تنس لمعرفة النتيجة والفائز، ليصفقا له ويسخرا من المغلوب.
في سنة 1956 وفي عصر الحرب الباردة بين المبادئ الكبرى كالشيوعية والرأسمالية.. شنت اسرائيل وبريطانيا وفرنسا حرباً مفاجئة مدمرة على مصر، فقام الاتحاد السوفيتي في حينه، بإنذارها بالتدخل إن لم توقف الحرب فوقفت الحرب فوراً، ورجع الذين شنوها بثياب الذل والعار والاحتقار إلى اليوم.
اليوم لا توجد دول مبدئية كالاتحاد السوفيتي، وإنما دول تجارية / بزنسية يعيش كل منها على الاخرى، ((والشاطر)) منها من يأخذ من الأخرى أكثر مما تأخذ منه. يقوم كثير منها في الوقت الضائع بمحاولة خدمة أميركا واسرائيل بأي طريقة لترضيا عنها، وجميع البلدان تضعط على المقاومة لإرضاء أميركا وإسرائيل، بينما لا تستغل صداقتها معهما لوقف التدمير والتقتيل.
إن العالم اليوم غيره في الأمس. كما أننا لن نكون هناك بعد قرن أو قرنين لنرى إسرائيل مكسورة كالصليبيين، كما يؤكد البعض. إننا قد نموت ونحن مكسورون، فيظل العار يلازمنا إلى يوم القيامة.
ومع هذا وقبله وبعده وفي اثنائه نزعت عملية غزة العظمى التي اذلت إسرائيل، القناع عن الوجه الأميركي القبيح، فلا يتباهين عربي أو مسلم بعد اليوم بالصداقة مع أميركا، أو بالعلاقة الخاصة معها. ليصمت أو ليعترف أنه تابع لها، فأميركا ليس لها صديق أو خليل في العالم سوى إسرائيل.
يا مسكين يالشعب الفلسطيني فلأطول من مائة عام وانت تقاوم وتقاتل دون جدوى. لقد ضيعوا وطنك وتآمروا عليك. ليس لك من معين في الأرض أو في السماء، فلا تعتمد سوى على نفسك. لا تيأس إذا كبوتم مرة وألف مرة فالنجاح حليف كل مثابر.
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بمواصلة إسرائيل مجازرها في قطاع غزة على مدار الساعات والأيام، وتوارد أخبارها على مدى الساعات والأيام تصبح المجازر مألوفة أو عادية، وتنتقل من بؤرة الشعور إلى هامش الشعور فاللاشعور، فيفنى أهل غزة دون أن ينتبه بقية العالم إليهم، بينما يمارس الناس حياتهم كالمعتاد، مع أن المجازر مستمرة.
أين الحشد والرباط اللذان صاح الإسلاميون فيهما حتى عهد قريب؟ ها هي الواقعة تقع ولم نر جحافل المسلمين تنطلق من خوارزم لتحرير القدس والأقصى كما فعلت في القرن الثاني عشر عندما تدفقت لتحريرهما في معركة حطين سنة 1187. يبدو أن الإسلاميين لم يدركوا أن العالم تغيّر، ففي الأمس - على صعوبته- لم يكن هناك بين الدول والأقوام حدود، أما اليوم فالحدود قائمة ومحروسة أو مسيجة، وكل واحد/ة يحتاج إلى فيزا/ تأشيرة مسبقة ليمر، فكيف يحشد ويرابط؟ إنه لا ينشأ حشد ولا يكون رباط حتى وإن كان الحكم بأيدكم. تلكم كارثية التفكير الرجعي في مختلف القضايا. صارت المظاهرات عن بعد أو الانترنت / وسائط التواصل الاجتماعي هي البديل.

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