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بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

11/20/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






نعم؛ لن نكون أنفسنا بعد الآن.
ثمة هوة سحيقة انحفرت في الروح، ولن ننجح في ردمها ثانية. ثمة صور مزقتنا وحشيتها، وصرخات تطاردنا في الصحو والنوم، ووجوه أطفال تجمد الدم في عروقهم رعبا، وأمهات يدفن أحلامهن بزفاف الأبناء، وآباء مقهورون لا يدرون ما يصنعون.
صراخ الأطفال وهم يستنجدون بعجزنا لا يغادرنا. تحدثوا بكل لغات العالم عبر نظرات أعينهم المليئة بالقهر والخوف والعجز والحزن والاستنكار والغضب واللوم. لقد عاشوا كامل المأساة التي لا يمكن وصفها، وفقدوا كل أمل بالعيش في هذا العالم المليء بالقبح وبالوحشية.
نعم، لم يعد أي شيء كما كان عليه في السابق. الروح غادرتنا ونحن نتابع المذبحة، ونشعر بالقهر والعجز عن فعل أي شيء تجاههم. وفي الوقت الذي يأكلنا فيه الحزن تجاههم، نرى أن مذبحتهم ما تزال متواصلة، وعجزنا متواصل كذلك.
لم نعد كما كنا منذ بدء العدوان الدامي على قطاع غزة. أصبحنا أشخاصًا آخرين؛ حزينين وخائفين وتائهين، وفاقدين للأمل من عالم لا يرى كينونتنا الإنسانية، ويصنفنا في درجة أقل من البشر. إنها الحرب المستعرة، والتي كشفت أبشع ما يختزنه البشر من توحش وبدائية.
نتساءل: إن كنا نحن الذين نشاهد، فقط، غير قادرين على تجاوز البشاعة، فكيف سيتمكن من يعيشون المجزرة من العودة إلى حياتهم الطبيعية حين تنتهي الحرب؟ كيف سيجمعون شتاتهم؟ كيف سيتذكرون من رحلوا شهداء، ومن جرحوا، ومن فقدوا أطرافا من أجسادهم؟ ما هي الذكريات التي سيختزنونها من هذه الحرب التي يحاول فيها الأعداء أن يستغلوا تفوقهم العسكري القاتل من أجل إدارة عملية تطهير عرقي بلا أدنى شعور بالإنسانية.
نعيش في زمن يكتب فيه الشهداء أسماءهم على أجسادهم، وعلى الأكفان، وعلى ما تبقى من أشلاء لا تخبر عن ملامح أصحابها. هؤلاء لم تكن رغبتهم أكثر من أن يحظوا بوداع أخير بين أحضان من بقي من عائلاتهم على قيد الحياة. هؤلاء كانوا بسطاء للغاية، بأحلام داعبتهم طويلا. بعضهم حلم بالدراسة، وآخرون بالوظيفة، وبعضهم حلم بالزواج وتأسيس عائلة. لقد كانوا طبيعيين تماما، ويحملون أحلاما عادية، تماما مثل البشر في العالم الأول، والذين تمول دولهم المذبحة.
إلى أي زمن نمضي، وكيف نسامح أنفسنا ونحن المقيدين وليس بمقدورنا فعل أي شيء!!
نحن لا نعرف الإجابة، لكننا نعرف أننا لن نستطيع أن نكون أنفسنا بعد الآن، ولن نكون كما ما قبل هذا العدوان القذر، والذي لم يكتف حتى اليوم من الدم الفلسطيني، بل يطلب المزيد من المذابح والمجازر والإبادة، لشعب كل ذنبه أنه يريد أن يعيش بحرية وكرامة فوق أرضه.
هنا، يتغلب الموت على الحياة التي تتسرب من شعب لا يراد له أن يكون كغيره من الشعوب. هناك محتل لا يريد أن يغادر، وعالم ظالم ينظر بعين عوراء إلى منطقتنا، ويطبق علينا معايير مزدوجة بالكاد تنفع لمعاملة البشر. بينما عالمنا يغرق بالضعف والعجز عن اتخاذ أي قرار، سوى إصدار الكثير من بيانات التنديد والاحتجاج والاستنكار، هنا وهناك؛ بينما المذبحة تسير وفق ما خطط لها النازيون الصهاينة.
نحن نعيش في غابة. ينبغي علينا أن نؤمن بهذا الأمر كي نستطيع التعامل مع العالم الذي يقف على المنابر الدولية لـ"يبيعنا" المثل والأخلاق والمبادئ، وعلى الأرض، يجهز أقوى ترسانات الأسلحة كي يبيدنا.
أهل غزة يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية فوق أرضهم، وفي البيوت التي بنوها بعرقهم، وبين أحبتهم، لكن يبدو أن الأحلام لا تتحقق في عالمنا الثالث.. لذلك، فستبقى الإنسانية عارية تماما في غزة؛ بوجهها القبيح، ومعاييرها المزدوجة، وعنصريتها التي لا يمكن إخفاؤها.

MENAFN20112023000072011014ID1107461015

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