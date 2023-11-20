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الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

11/20/2023 11:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








من المؤلم جدا أن يتم تحويل الفلسطينيين إلى كتلة عمالة لدى إسرائيل، سواء داخل غزة، أو الضفة الغربية، أو القدس، أو حتى فلسطين المحتلة عام 1948، ضمن سياقات محددة.
هل يمكن هنا تجريم الفلسطينيين لكونهم يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي، ويعتمدون عليه، أم أن التجريم يجب أن يتنزل على من ترك الفلسطيني لمصيره هذا، وسط تجفيف المال الدولي والعربي والفلسطيني أيضا، عن الشعب الفلسطيني، بذرائع مختلفة، من بينها أن إسرائيل لا تسمح بإدخال مبالغ مالية كبيرة لإقامة مشاريع خاصة بالفلسطينيين، ومن بينها التواطؤ المتعمد لترك الفلسطينيين فرادى بحيث تحول عدد كبير منهم إلى شغيلة لدى إسرائيل، في مشهد مؤسف، لكنه لا يؤشر على حال الفلسطيني وحيدا، بل يؤشر على نتائج الخذلان، تحت تعبير يقول "اذهب أنت وربك فقاتلا".. حيث لا قدرة لأمة المليارين الثرية على ما هو مفترض، لمساعدة هؤلاء ماليا طوال عقود، وبحيث تم وضع الفلسطيني أمام خيارات سيئة جدا.
هذه ليست تبرئة للفلسطيني، بقدر كونها تشخيصا لأزمة الحياة في فلسطين، حين تسيطر إسرائيل على كل موارد الشعب الفلسطيني، إلى درجة دفع الفلسطينيين الضرائب للخزينة الإسرائيلية على أي مستوردات، وتحكم إسرائيل بكل هذه الأموال لموازنات رام الله، مثلا، حتى على مستوى دفعات الرواتب، وحجمها، وتدفقها واستقرارها.
مناسبة هذا الكلام، ما يتردد أيضا بشكل مؤكد أن إسرائيل بعد الحرب، سوف تنتقم من الفلسطينيين أيضا، من ناحية اقتصادية، حيث ستقوم باستبدال العمالة الفلسطينية من غزة والضفة الغربية المقدرة بمئات الآلاف، بعمالة هندية، أو آسيوية، وهذا يعني بشكل واضح عقابا اقتصاديا مباشرا، للتسبب بأزمات مركبة، وللمفارقة نبدو هنا ظاهرا وكأننا نتباكى على فرص العمل مع إسرائيل، ونريد إدامتها واستمرارها، لكن القصد العميق يتجاوز هكذا استنتاج سطحي، لأننا نريد أن نقول إن الحرب سوف تتواصل ضد الشعب الفلسطيني بأنماط مختلفة، من بينها العقوبات الاقتصادية، التي ستؤدي في ظل عدم وجود بدائل فلسطينية، إلى كارثة مركبة.
إسرائيل ذاتها تتضرر اقتصاديا كل يوم، بسبب توقف البناء، وشركات المقاولات، والسياحة، وتضرر قطاع التكنولوجيا، وغير ذلك، لكن مرة ثانية من السطحية أن يحلل البعض المشهد الجاري الآن في غزة، باعتباره مثل الحروب السابقة، إذ إننا على الأغلب أمام حرب إسرائيلية إستراتيجية تريد إعادة تعريف الفلسطينيين، وإعادة معادلات التعامل معهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، بما يمكن اعتباره استغلال الظرف، لتعامل مختلف مع الكتلة الديموغرافية الفلسطينية، في سياقات دخول المشروع الإسرائيلي مرحلة مختلفة.
الذين كانوا يتبنون فكرة السلام الاقتصادي، لا تسمع لهم صوتا هذه الأيام، لأن إسرائيل حتى قبل الحرب الحالية في غزة، رفضت بكل الطرق، السماح بإنعاش وضع الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، بل تركتهم لشروط تصاريح العمل الإسرائيلية، ومنعت أي مشاريع فلسطينية أو عربية أو استثمارات كبرى داخل تلك المناطق لتشغيل الفلسطينيين داخليا، وتحكمت بأموال ومساعدات الفلسطينيين، فوق تورط السلطة بشكل إداري حكومي على طريقة الحكومات العربية حين حولت جزءا كبيرا من رعاياها إلى موظفين، وسهّلت لهم عبر القطاع المصرفي في الضفة الغربية، مثلا، الحصول على قروض وتسهيلات، بحيث بات أغلب الفلسطينيين أسارى للبنوك، وفوق الفوائد الربوية، يتم اقتطاع جزء من رواتبهم، لتربيطهم أكثر، وسحقهم داخل دوامات الحياة، في سياقات تتوهم إمكانية إعادة إنتاج الشخصية الفلسطينية.
يقال كل هذا الكلام لأولئك الذين يريدون إبقاء الضفة الغربية هادئة مثلا، حتى لا نعطي إسرائيل أي ذريعة للهجوم على الضفة، والحقيقة التي يجب أن تقال إن الدور الإسرائيلي المقبل سيكون في الضفة، في كل الأحوال، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا وعسكريا، ومحاولات تربيط الضفة قد تؤجل المواجهة قليلا، لكن لن تلغيها، ونحن أمام سيناريو انتقامي بشع من الشعب الفلسطيني، يبدأ بقصف الطائرات، ويصل حد حروب الإذلال الاقتصادي بأنماط مختلفة.
تجريم الفلسطينيين وإدانتهم من بعض العرب ومن بعيد، لكونهم على صلة بالاقتصاد الإسرائيلي، تجريم يستحقه أولا، العربي الذي تثاقلت مؤخرته وجلس ليتفرج على الفلسطينيين، طالبا منهم كل شيء، فإذا حارب إسرائيل لاموه بكونه لا يفهم حسابات القوة، وإذا هادن عاتبوه لكونه لا يقدم دما لقضيته، وإذا تحير حيروه أكثر، لكونه لا يمتلك خريطة طريق لقضيته.

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